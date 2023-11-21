Кругосветное путешествие можно совершить в рождественский сезон прямо в Париже. Здесь, в Саду растений, проходит фестиваль..

В Париже светящиеся инсталляции приглашают в путешествие по джунглям

[Сириль Роге, директор Сада растений Парижа]:

«Выставка открывается большой аркой, представляющей всех животных, присутствующих на этой экспозиции. Мы хотим объяснить, что джунгли – это тропические леса. От арки мы приглашаем гостей совершить путешествие по тропическим лесам Индии, Азии, Новой Гвинеи, Борнео, Амазонии, Мадагаскара и Центральной Африки».

Кругосветное путешествие можно совершить в рождественский сезон прямо в Париже. Здесь, в Саду растений, проходит фестиваль светящихся инсталляций. Гостей встречают экзотические цветы, птицы и звери. Вся эта мерцающая флора и фауна представляет биоразнообразие тропических лесов на четырёх континентах.

Выставка перекликается с праздником фонарей, который в Азии проводят в китайский Новый год. Эти светящиеся инсталляции тоже подготовили мастера из Китая. Они создали хищных кошек, земноводных и амфибий, а также аллеи из цветов и гигантских деревьев.

Гуляя по тропинкам, можно увидеть целый лес из орхидей, повстречать огромных богомолов, слонов и удавов. В разработке скульптур участвовали сотрудники Национального музея естественной истории в Париже.

[Сириль Роге, директор Сада растений Парижа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «По оценкам наших коллег-учёных, в тропических лесах сосредоточена половина всех видов животных и растений, существующих на Земле. И как только вы посмотрите на это, то начнёте интересоваться тропическими лесами. Таким образом, (у людей) появляется больше знаний об этой очень оригинальной экосистеме».

Сад растений Парижа разбили лекари короля Людовика XIII в первой половине XVII века. Это один из самых старых ботанических садов Франции. В конце XVIII столетия здесь также открылся зверинец. Сейчас сад принадлежит Национальному музею естественной истории.

Выставка рождественских инсталляций продлится до 21 января.

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