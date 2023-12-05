Виндзорский замок открывает свои двери после преображения. Самые главные залы королевской резиденции украсили перед Рождеством. Здесь..

Богато украшенный к Рождеству Виндзорский замок открылся для туристов

Виндзорский замок открывает свои двери после преображения. Самые главные залы королевской резиденции украсили перед Рождеством.

Здесь можно увидеть символы Ордена Подвязки – старейшего рыцарского ордена Великобритании. Он отмечает 675-летие. Его основал король Эдуард III ещё в 1348 году.

В одном конце большого зала почётное место занимает ель высотой шесть метров, срубленная в Большом Виндзорском парке.

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[Кэтрин Джонс, куратор королевской коллекции произведений искусства]:

«Высота ели – 20 футов. Она прибыла из Большого Виндзорского парка. Украшают её 33 500 ёлочных огней».

На дереве можно увидеть звезду Ордена Подвязки.

[Кэтрин Джонс, куратор королевской коллекции произведений искусства]:«Потому что сегодня 675-я годовщина Ордена Подвязки, основанного здесь, в Виндзоре. Мы отметили это огромной звездой на рождественской ели, а также столовым фарфором в зале Ватерлоо. Итак, вы увидите девиз ордена, который гласит: «Позор тому, кто думает о зле»».

Багровая гостиная также украшена елью. Эта комната считается одной из самых изысканных во дворце, с большими золотыми зеркалами и люстрами. Её обставил король Георг IV как часть своих личных апартаментов. Королевская семья до сих ею пользуется.

В зимние месяцы зал открыт для туристов.

Одно из самых главных помещений дворца – Палата Ватерлоо. Это большой банкетный зал с портретами королей и государственных деятелей.

[Салли Гудсир, куратор отдела декоративного искусства]:«В этом году стол в зале украшен к Рождеству специальным фарфоровым сервизом и серебряными канделябрами».

Несмотря на пышные декорации, ожидается, что королевская семья проведёт праздники в своём Сандрингемском дворце в Норфолке.

Впрочем, большой обеденный стол до сих пор использует для обслуживания банкетов, в том числе ежегодного обеда в День Подвязки.

Виндзорский замок ведёт свою историю от Вильгельма Завоевателя, который первым построил на этом месте деревянный форт. Он был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Украшенные залы Виндзорского замка будут открыты для посетителей до 1 января.

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