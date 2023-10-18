Бывший бункерный остров превратили в достопримечательность

Берег моря превратился в художественную галерею. Работы тайваньского художника Ижо Гакау занимают почётное место на пляже одного из островов архипелага Мацзу. Его из военного объекта превращают в арт-центр.

Архипелаг расположен ближе к Китаю, чем сам Тайвань. Это означает, что десятилетиями здесь была военная база, а местные жители сталкивались с разными ограничениями.

[местный житель]:

«Нам не разрешали выходить на берег моря. Вечером нужно было затемнять окна, чтобы свет не было видно снаружи. Был комендантский час. Никаких мероприятий после 9 вечера. Это было частью привычной жизни. Все жили под контролем военных».

Военная электростанция находится в искусственном туннеле под горными скалами. Она должна была также служить бомбоубежищем в случае нападения Китая.

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Но теперь это место превратилось в арт-пространство со световыми и звуковыми эффектами. Фортепианная музыка смешана с индустриальными шумами.

[Ван Ючжун, звукооператор]:

«Когда мы слышим громкое гудение электростанции, люди просто думают, что это электростанция. Но если добавить фортепиано, то люди могут начать ностальгировать».

Светящиеся оранжевые огни – работа тайваньских художников по свету. Этим они хотели напомнить об ограничениях на электричество.

[Лю Пинъи, художник по свету]:

«Самое важное – это пространство с генераторами, в котором я использовал красный и оранжевый свет. Это своего рода сердце острова. А генераторы – сердце электростанции. В то время электричество было очень ценным. Люди использовали свечи».

Морской туннель также стал местом для посещения туристов. Посетители отправляются внутрь на лодках и погружаются во тьму, когда выключают свет.

Но за пределами туннелей присутствие Китая по-прежнему ощущается. Особенно сейчас, когда угроза военного вторжения на Тайвань как никогда велика.

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