Четыре новых айфона Apple, как и ожидалось, не совершили никаких серьёзных технологических прорывов. Однако в самую..

Новая линейка iPhone 15: лучшая в истории камера и корпус из титана

Четыре новых айфона Apple, как и ожидалось, не совершили никаких серьёзных технологических прорывов. Однако в самую эксклюзивную модель iPhone 15 Pro Max компания добавила достаточно новшеств, чтобы увеличить её стоимость на 100 долларов – до 1200.

На остальные гаджеты линейки цены остались на прежнем уровне. Базовый iPhone 15 будут продавать за 800 долларов, iPhone 15 Plus – за 900, а iPhone 15 Pro – за 1000 долларов.

Одно из самых больших изменений – новый способ зарядки моделей iPhone 15 и следующих поколений. Компания переходит на стандарт USB-C, который уже широко используется на многих устройствах, включая компьютеры Mac и многие iPad.

Apple вынуждена постепенно отказаться от кабелей с портами Lightning, которые она выпустила в 2012 году, из-за мандата, который европейские регуляторы планируют ввести в 2024-м.

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[Тим Баджарин, технологический аналитик]:

«В Европе они вводят стандарт USB-C. Так что Apple пришлось сделать это, по крайней мере, для европейцев. Но решение, конечно, было таким: если делаешь это для Европы, то делаешь и для остального мира. Большая часть мира уже перешла на USB-C. Так что это естественный процесс».

iPhone 15 Pro и Pro Max, по словам Apple, оснащены лучшей камерой в истории компании и объективом с семью линзами. Он имеет пятикратный оптический зум. Он отстаёт от десятикратного на премиальной модели Galaxy S22 Ultra от Samsung, но превышает трёхкратный на айфонах 14 линейки.

Apple сделала корпус премиум-модели из сплава титана, который, по данным компании, используют на некоторых космических кораблях.

Помимо новых iPhone, Apple также представила следующее поколение умных часов.

Инвесторов, очевидно, новинки Apple не впечатлили. Акции компании упали почти на 2%.

Между тем во Франции с рынка отзывают айфоны 12 поколения. По мнению агентства по надзору, в них выявлен слишком высокий уровень электромагнитного излучения.

Компанию Apple призвали быстро это исправить. В противном случае обещают отозвать уже проданные телефоны. В ответ Apple заявила, что электромагнитное излучение её айфонов находится в пределах нормы.

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