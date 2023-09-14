Ещё несколько гребков, и знаменитый британско-южноафриканский пловец Льюис Пью поднимается на пирс в Нью-Йоркской бухте рядом..

Британец первым в мире без гидрокостюма проплыл через весь Гудзон

[Льюис Пью, пловец]:

«Как я себя чувствую? Я измучен. 500 километров вплавь – это долгий путь. Но я также очень воодушевлён. Эта река была одной из самых загрязнённых в Америке, если не во всём мире. Но жители Нью-Йорка сказали, что с них достаточно, и всё изменили».

Ещё несколько гребков, и знаменитый британско-южноафриканский пловец Льюис Пью поднимается на пирс в Нью-Йоркской бухте рядом с Бэттери-парком. Так завершается его заплыв по Гудзону, длившийся месяц. 53-летний мужчина первым в мире без гидрокостюма проплыл эту реку от начала и до конца.

Заплыв начался в озере Слеза облаков в Адирондакских горах, где берёт исток Гудзон. Спортсмен плыл по десять километров в день. Ночью отдыхал. Поначалу река была мелкой, и приходилось бежать вдоль берега. Пловец также обходил плотины и шлюзы.

[Льюис Пью, пловец]:

«Какие самые яркие впечатления? Это природа в истоке реки, бобры, стервятники, скопы и белоголовые орланы. Я плыл вниз по течению и время от времени переворачивался на спину, и наблюдал, как белоголовый орлан пролетает надо мной. Это удивительное зрелище».

На всём маршруте к пловцу временно присоединялись люди, которых волнует проблема защиты природы.

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[Мика Джонс, жительница Нью-Джерси]:

«Я хотела поплавать с Льюисом, потому что у него замечательная жизнь. Перед этим я нашла информацию о нём, о том, как он совершает заплывы, чтобы защитить океаны. Это круто».

Льюис говорит, что 50 лет назад совершить длительный заплыв по Гудзону было бы невозможно. В осадочных отложениях скопился большой слой вредных веществ, поскольку в реку десятилетиями сбрасывали промышленные отходы и сточные воды. В 70-х годах стали контролировать и сокращать сброс отходов. Одновременно Гудзон начали очищать от осадочных отложений. Эти операции продолжаются и сейчас.

[Льюис Пью, пловец]:

«Я скажу делегатам в ООН, что если жители Нью-Йорка смогли очистить реку, то, несомненно, все остальные тоже могут это сделать».

Льюис Пью был первым человеком, который совершил заплывы на длинные дистанции во всех океанах мира. Так он призывает людей защищать природу. Десять лет назад пловец стал первым покровителем океанов ООН.

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