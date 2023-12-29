Обзор аукционов 2023 года: бриллианты, живопись и звёздные вещи

Какими были самые знаковые аукционы 2023 года? Начнём с драгоценных камней. Бриллианты – лучшие друзья девушек,..

Какими были самые знаковые аукционы 2023 года? Начнём с драгоценных камней.

Бриллианты – лучшие друзья девушек, а в данном случае – невероятно богатых девушек. В этом году на аукционе Christie’s в Женеве с молотка ушёл камень Bleu Royal. Заплатили за него 44 миллиона 600 тысяч долларов. Вес камня – более 17 карат.

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[Макс Фосетт, представитель Christie’s]:«Это самый крупный безупречный бриллиант ярко-голубого цвета, когда-либо выставленный на продажу на аукционе».

Ещё одним дорогим лотом стало кольцо Bulgari с ярко-синим бриллиантом весом более 11 карат. Его актриса Приянка Чопра Джонс надела на Met Gala в Нью-Йорке. Sotheby’s продал его более чем за 22,5 миллиона долларов.

Кроме того, с молотка в этом году ушло несколько знаковых произведений искусства.

Среди них картина голландского художника Питера Брейгеля. Её случайно обнаружили во французском замке. Шедевр несколько десятилетий провисел на стене телевизионной комнаты. Владельцы считали его подделкой. Но эксперты подтвердили: это картина XVII века кисти Брейгеля. На аукционе в Париже за неё отдали 845 000 долларов.

А шедевр фламандского художника Питера Пауля Рубенса продали на аукционе Sotheby’s. За него заплатили 26 миллионов долларов.

[Джордж Гордон, представитель Sotheby’s]:«Некоторые считают, что это автопортрет. Но это не так. Он не похож на Рубенса. Это портрет человека, которого он явно хорошо знал».

Christie’s также продал редкую пару портретов голландского мастера Рембрандта. На публике эти работы не выставляли почти два столетия. За них заплатили 14 миллионов долларов.

В 2023 году на аукционах продали и несколько интересных вещей знаменитостей.

Так, Christie’s продал часы Rolex 70-х годов более чем за 5 миллионов долларов. Они принадлежали голливудской звезде Марлону Брандо.

Sotheby’s продал вещи фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Так, его небольшой рояль ушёл с молотка за 2,2 миллиона долларов, а за подписанный лист с черновиком текста «Богемной рапсодии» заплатили миллион 700 тысяч долларов.

Все ожидания превзошёл Джемпер принцессы Дианы. Sotheby’s надеялся выручить за него до 80 тысяч долларов, а продали его за миллион 145 тысяч.

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