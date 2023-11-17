Студенты программы тюремного образования Северо-Западного университета переполнены гордостью. Они наконец получают свои дипломы. Эти 16 мужчин..

Один из 10 лучших вузов США выпустил своих первых студентов-заключённых

Студенты программы тюремного образования Северо-Западного университета переполнены гордостью. Они наконец получают свои дипломы.

Эти 16 мужчин – первые заключённые студенты в США, получившие степень бакалавра в одном из десяти лучших университетов страны.

Среди них — Майкл Бродвей. Он выступил на церемонии.

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[Майкл Бродвей, заключённый выпускник]:

«Мама, я хочу публично извиниться перед тобой и моей семьёй за каждый раз, когда полиция выбивала дверь, за каждый раз, когда кто-то стрелял в наш дом. Я прошу прощения. Я знаю, ты просто хотела, чтобы я стал лучше».

Майкл уже отбывает срок около 20 лет. 51-летний мужчина прошёл через много невзгод, прежде чем получил степень бакалавра. В частности, боролся с раком простаты.

[Майкл Бродвей, заключённый выпускник]:«Я никогда раньше не испытывал такого чувства. Если я почувствую его снова, я смогу его описать. Но сейчас у меня нет слов. Невозможно описать это, зная откуда я пришёл, и через что я прошёл, чтобы оказаться в этом месте».

Мать Майкла Элизабет не могла навещать сына в тюрьме из-за болезни. Она видит его впервые почти за 20 лет.

[Элизабет Бродвей, мать заключённого]:«Я была немного в шоке. Не думала, что он такого добьётся. Но он это сделал. Я им очень горжусь, и он действительно хорошо выглядит».

Срок Майкла закончится только в 2084 году. Если ему удастся добиться досрочного освобождения, то он планирует основать некоммерческую организацию, занимающуюся расширением прав и возможностей молодёжи.

А выпускник Северо-Западного университета Дэвид Сото планирует продолжить образование в юридической школе.

[Дэвид Сото, заключённый выпускник]:«Я не какой-то особенный. Таких, как я, много. Надеюсь, что они тоже получат возможность учиться, чтобы действительно изменить мир».

Сегодня в рамках программы университета обучается около 100 заключённых.

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