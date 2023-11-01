Apple представила новые компьютеры и процессоры нового поколения

Apple представила новые компьютеры MacBook Pro и iMac, а также три новых процессора M3, M3 Pro..
Дата загрузки: 2023-11-02
Сообщается, что чип M3 Max предназначен для разработчиков искусственного интеллекта, которым необходимы огромные объёмы памяти для разработки чат-ботов и других программ.
Также в компании отмечают, что новые процессоры станут первыми для ноутбуков и настольных компьютеров, в которых используется трёхнанометровая технология. Она обеспечит более высокую производительность.
Специальные процессоры компании, в которых используется технология проектирования Arm Holdings, позволили компьютерам Mac продлить срок службы батареи и, при выполнении некоторых задач, повысить производительность по сравнению с устройствами на операционной системе Microsoft Windows.[Тим Кук, глава Apple]:
«Это самые передовые процессоры, когда-либо созданные для персональных компьютеров. Мы взяли за основу лучшие профессиональные ноутбуки в мире и сделали их ещё лучше. А с интеграцией M3 в iMac лучший в мире моноблок станет ещё мощнее и функциональнее».
Apple не сообщает, кто производит её процессоры. Но аналитики полагают, что это компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая использует ту же технологию для производства чипов для iPhone 15.
14-дюймовый ноутбук MacBook Pro будет стоить 1599 долларов, а его 16-дюймовая версия – 2499 долларов. Стоимость нового настольного компьютера iMac с процессорами семейства M3 начинается от 1299 долларов.
Продажи компьютеров и ноутбуков Apple в последние годы выросли. С 2020 года компания удвоила свою долю на рынке до 11%. Это произошло после того, как она рассталась с Intel и начала использовать собственные специально разработанные процессоры.
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