Apple представила новые компьютеры и процессоры нового поколения

Apple представила новые компьютеры MacBook Pro и iMac, а также три новых процессора M3, M3 Pro..

Apple представила новые компьютеры MacBook Pro и iMac, а также три новых процессора M3, M3 Pro и M3 Max. Компания заявила, что улучшила свои графические процессоры, среди которых на рынке доминирует Nvidia.

Сообщается, что чип M3 Max предназначен для разработчиков искусственного интеллекта, которым необходимы огромные объёмы памяти для разработки чат-ботов и других программ.

Также в компании отмечают, что новые процессоры станут первыми для ноутбуков и настольных компьютеров, в которых используется трёхнанометровая технология. Она обеспечит более высокую производительность.

Специальные процессоры компании, в которых используется технология проектирования Arm Holdings, позволили компьютерам Mac продлить срок службы батареи и, при выполнении некоторых задач, повысить производительность по сравнению с устройствами на операционной системе Microsoft Windows.

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[Тим Кук, глава Apple]:«Это самые передовые процессоры, когда-либо созданные для персональных компьютеров. Мы взяли за основу лучшие профессиональные ноутбуки в мире и сделали их ещё лучше. А с интеграцией M3 в iMac лучший в мире моноблок станет ещё мощнее и функциональнее».

Apple не сообщает, кто производит её процессоры. Но аналитики полагают, что это компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, которая использует ту же технологию для производства чипов для iPhone 15.

14-дюймовый ноутбук MacBook Pro будет стоить 1599 долларов, а его 16-дюймовая версия – 2499 долларов. Стоимость нового настольного компьютера iMac с процессорами семейства M3 начинается от 1299 долларов.

Продажи компьютеров и ноутбуков Apple в последние годы выросли. С 2020 года компания удвоила свою долю на рынке до 11%. Это произошло после того, как она рассталась с Intel и начала использовать собственные специально разработанные процессоры.

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