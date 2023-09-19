100 такс поучаствовали в «Забеге сосисок»

«Забег сосисок» устроили в городе Цинциннати в штате Огайо. Участники – лихие таксы. Они соперничают за..
Дата загрузки: 2023-09-19
«Забег сосисок» устроили в городе Цинциннати в штате Огайо. Участники – лихие таксы. Они соперничают за звание самой быстрой. В целом состязается 100 собак.
По-английски такс иногда шутливо называют wiener-dog («вайнер-дог»), что переводится как «собака-сосиска». Отсюда и забавные наряды.
Таксы в костюмах булочек для хот-догов проносятся по гоночной трассе. В каждом забеге участвует по десять четвероногих спортсменов. Им нужно преодолеть примерно 22 метра до своих хозяев. Затем соревнуются победители каждого из десяти забегов. Всех питомцев подбадривают зрители.
В этом году победу одержала трёхлетняя такса по кличке Руби. Она получила годовой запас собачьего корма.
[хозяйка Руби]:
«Мы считаем, что Руби готовилась к этому всю свою жизнь. Мы всегда знали, что она очень быстрая: любит играть в мяч. И сегодня мы испытали это на практике. Она просто обожает гоняться за своими теннисными мячиками, и сегодня это ей помогло».
Соревнования прошли в рамках ежегодного фестиваля Октоберфест. Он посвящён немецкой культуре. Таксы начали участвовать в гонках в Австралии в 70-х годах прошлого века. Это дружелюбные, смелые и преданные собаки с сильным характером.
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