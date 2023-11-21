Фестиваль воздушных шаров в Мексике: 200 аэростатов разных форм и цветов

Разноцветные аэростаты заполонили голубое небо над центральной Мексикой. Здесь проходит 21-й Международный фестиваль воздушных шаров.

Летали четыре дня над городом Леон в штате Гуанахуато. В этот период поднималось и опускалось около 200 разных шаров. Участники приехали из 23 стран.

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[Хавьер Рамирес, представитель организаторов]:«Я был на других фестивалях в Альбукерке и других частях света, но фестиваль здесь для нас очень мексиканский. По этой причине его любят люди, приезжающие из-за границы. Думаю, именно это делает международный фестиваль воздушных шаров в Мексике особенным».

Некоторые воздушные шары – необычных форм. Например, единороги, динозавры, слоны и популярные персонажи, такие как Губка Боб.

[Валдемир Тавейру, участник из Бразилии]:«Сегодняшний день был идеальным: было не жарко, поэтому мы могли летать, дул очень хороший ветер, и мы чувствовали себя вполне уверенно».

Этот фестиваль посвятили первому в стране полёту на воздушном шаре. Он состоялся в 1842 году. Тогда аэростат пролетел из штата Гуанахуато в Рио-Верде.

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