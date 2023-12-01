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Немец поставил дома 555 рождественских ёлок и побил рекорд Германии

Немец поставил дома 555 рождественских ёлок и побил рекорд Германии

Если уж отмечать Рождество, то с размахом. Так считает немецкий коллекционер Томас Джеромин. Его дом в..

Дата загрузки: 2023-12-01

Немец поставил дома 555 рождественских ёлок и побил рекорд Германии
Если уж отмечать Рождество, то с размахом. Так считает немецкий коллекционер Томас Джеромин. Его дом в Ринтельне украшают 555 ёлок. Все наряжены игрушками и гирляндами. В этом году Томас побил рекорд Германии.

Снаружи дом украшен скромным плакатом. Зато внутри всё сверкает и мерцает.

[Томас Джеромин, коллекционер ёлок]:
«Это приятно. Это снимает напряжение. Мне просто нравится сидеть и смотреть. Иначе я, как и все, украсил бы дом снаружи. Но я хочу, чтобы украшения были внутри, и я мог бы любоваться ими всё время».

В прошлом году у Томаса было 444 ёлки. Но он постоянно пополняет коллекцию. Следующая цель – 600 искусственных елей.

[Сюзанна Джеромин, жена коллекционера]:

«Я думала, мы уже достигли самого высокого уровня, какого могли. Но, очевидно, нет. Давайте посмотрим».

[Томас Джеромин, коллекционер ёлок]:
«Давайте посмотрим».

Томас говорит, что жена против его увлечения. Впрочем, она ему не препятствует.
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