Немец поставил дома 555 рождественских ёлок и побил рекорд Германии

Если уж отмечать Рождество, то с размахом. Так считает немецкий коллекционер Томас Джеромин. Его дом в..

Если уж отмечать Рождество, то с размахом. Так считает немецкий коллекционер Томас Джеромин. Его дом в Ринтельне украшают 555 ёлок. Все наряжены игрушками и гирляндами. В этом году Томас побил рекорд Германии.

Снаружи дом украшен скромным плакатом. Зато внутри всё сверкает и мерцает.

[Томас Джеромин, коллекционер ёлок]:

«Это приятно. Это снимает напряжение. Мне просто нравится сидеть и смотреть. Иначе я, как и все, украсил бы дом снаружи. Но я хочу, чтобы украшения были внутри, и я мог бы любоваться ими всё время».

В прошлом году у Томаса было 444 ёлки. Но он постоянно пополняет коллекцию. Следующая цель – 600 искусственных елей.

[Сюзанна Джеромин, жена коллекционера]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я думала, мы уже достигли самого высокого уровня, какого могли. Но, очевидно, нет. Давайте посмотрим». [Томас Джеромин, коллекционер ёлок]:

«Давайте посмотрим».

Томас говорит, что жена против его увлечения. Впрочем, она ему не препятствует.

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