Вот уже 300 лет ткут ковры на Королевской фабрике гобеленов в Мадриде. Её основал Филипп V..

Королевская фабрика гобеленов в Мадриде хранит традиции ткачества уже 300 лет

Вот уже 300 лет ткут ковры на Королевской фабрике гобеленов в Мадриде. Её основал Филипп V – первый французский император Испании из династии Бурбонов. А возглавили производство мастера из Фландрии.

За несколько столетий здесь почти ничего не изменилось – то же оборудование и те же старинные технологии. Чтобы стать мастером-ткачом, нужно осваивать ремесло 20 лет.

Марта работает на фабрике с юности. Ткёт гобелены. Процесс сложный. Сначала надо нанести рисунок на нити. Для этого используют графитовый карандаш либо деревянную палочку, которую обмакивают в индийские чернила.

[Марта Сория, ткачиха]:

«Шаг за шагом мы поворачиваем каждую нить на 360 градусов иначе во время работы потеряем узор. Как только закончим, можно ткать. У нас заранее подготовлены нити нужного цвета».

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Ткать гобелен нужно с изнанки. На лицевую сторону ткачиха смотрит в зеркало.

На фабрике также ткут ковры.

[Алехандро Клекер де Элисальде, директор фабрики]:

«При производстве ковров мы используем турецкий и испанский узлы. Конечно, же ткём гобелены, с которых и началась работа этой фабрики. Также делаем геральдические флаги. Их вешают на балконах дворцов и общественных учреждений».

Изделия ткут только из натуральных нитей. Это шёлк, шерсть, джут, хлопок и лён. Красители тоже стараются использовать натуральные.

На фабрике есть и мастера-реставраторы. Они восстанавливают повреждённые ковры ручной работы. Для этого закупили современное оборудование. Технологии тоже используют современные. Они позволяют очистить сильные загрязнения либо подобрать нужный цвет для повторной окраски поблёкшего рисунка.

При фабрике есть музей, библиотека и архив. В нём хранятся 10 000 эскизов и рисунков, которые использовали для создания гобеленов. Здесь даже сохранились письма испанского живописца и графика Франсиско де Гойи. Он сотрудничал с фабрикой в конце XVIII века.

[Кристина де Мора, библиотекарь]:

«Мы сохранили всё документальное наследие фабрики – с 1721 года, когда она была основана, до наших дней. Но кроме документов с исторической и художественной ценностью у нас есть эскизы ковров и гобеленов, которые мы по-прежнему используем для создания новых изделий».

Клиентура фабрики разнообразна. Большинство покупателей – частные лица из зарубежных стран, таких как Колумбия, Венесуэла, Мексика, Италия и Германия. Также много заказов поступает от покупателей с Ближнего Востока.

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