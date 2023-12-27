200 немцев устроили забег по перевариванию жареного гуся

Сытный рождественский ужин не помешает этим немцам сохранить форму. Из-за праздничного стола они сразу отправляются на..

Сытный рождественский ужин не помешает этим немцам сохранить форму. Из-за праздничного стола они сразу отправляются на пробежку в лес Груневальд в окрестностях Берлина.

Такую традицию называют «забегом по перевариванию жареного гуся». Эту птицу вместе с красной капустой и картофельными клёцками подают на Рождество. Блюдо вкусное и калорийное.

Почти 200 бегунов не спеша преодолевают пять километров до домика лесника. Здесь можно отдохнуть и подкрепиться бутербродами и сладостями.

[Бернд Хюбнер, соорганизатор забега]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «У нас отличный состав. И главное – погода прекрасная. До этого несколько дней шёл дождь, и было очень пасмурно. Сегодня выглянуло солнце, и у всех отличное настроение».

Многие берлинцы участвуют в этом забеге годами.

[Петер Тик, участник забега]:

«Я счастлив, что моя дочь снова бежит со мной. Она пропустила несколько лет». [Алина, участница забега]:

«Мне тоже понравилось. Всегда приятно подвигаться в Рождество. И приятно провести время с папой».

После привала и перекуса все пробегают ещё пять километров, чтобы сжечь и эти калории.

«Забег по перевариванию жареного гуся» проходит в 23-й раз. Его организаторы уже постарели, но надеются участвовать в нём ещё много раз.

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