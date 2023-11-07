Пригрелись: 200 000 журавлей не хотят улетать из Венгрии в Африку

«Зачем нам Африка?» – вероятно, так подумали почти 200 тысяч журавлей и решили пока остаться в..
Дата загрузки: 2023-11-07
[Аттила Силадьи, смотритель нацпарка «Хортобадь»]:
«Здесь останавливается невиданно много журавлей. Предыдущий рекорд в 2018 году составил 160 000 птиц. А в этом их намного больше. Мы насчитали 194 000».
Журавли отдыхают в «Хортобади» с середины сентября по конец октября или по начало ноября. Но в этом году пока нет никаких признаков того, что они собираются в путь.
Октябрь выдался непривычно тёплым – температура поднималась даже выше 20 градусов. На полях после сбора урожая осталось много кукурузы, поэтому у пернатых достаточно корма.
[Аттила Силадьи, смотритель нацпарка «Хортобадь»]:
«Ещё одно благоприятное явление – южные ветры. Так что у журавлей нет желания отправляться в путешествие на юг, поскольку здесь безопасный ночлег с пищей и хорошей погодой».
Смотрители парка пока не могут сказать, когда журавли соберутся в путь. Возможно, даже останутся зимовать.
[Аттила Силадьи, смотритель нацпарка «Хортобадь»]:
«Это, несомненно, связано с тем, что климат меняется. Журавли теперь также зимуют на южной границе Венгрии – вдоль сербских Воеводины и Сегеда. Мы часто видим там зимующих журавлей».
В семейство журавлиных входит 15 видов. Некоторые ведут оседлый образ жизни. А те, кто размножается на севере, осенью мигрируют на юг и проводят там зиму. Журавли есть на всех континентах, кроме Антарктиды и Южной Америки.
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