Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные открыли огонь в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана заявили, что начали антитеррористическую операцию локального характера...
Дата загрузки: 2023-09-20
Азербайджанские власти утверждают, что идёт обстрел высокоточным оружием только военных объектов.
Этнические армяне в Нагорном Карабахе сообщают об артиллерийских ударах по Степанакерту и другим населённым пунктам. Представители правительства непризнанной республики заявляют, что Азербайджан наносит ракетно-артиллерийские удары вдоль всей линии соприкосновения. По их данным, погибло не менее двух мирных жителей, ещё 23 человека получили ранения.
Армения отрицает присутствие своих войск в Нагорном Карабахе. Утверждения о нарушении режима прекращения огня называет ложью, а начавшуюся так называемую антитеррористическую операцию – агрессией.
Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает шаги Азербайджана по сохранению территориальной целостности.
[Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«Все признают, что Карабах – земля Азербайджана. Навязывать другой статус всегда будет бесполезно. Наша главная цель – чтобы все, включая армян, жили бок о бок в мире на азербайджанской земле».
В то же время Эрдоган осудил эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду, что это быстро закончатся.
Россия призвала противоборствующие страны вернуться за стол переговоров.
Нагорный Карабах на международном уровне признан территорией Азербайджана. Но большинство из его 150 тысяч жителей – этнические армяне. Армения и Азербайджан неоднократно воевали из-за спорного региона. В ходе конфликтов погибли десятки тысяч человек.
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