Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе

Азербайджанские военные открыли огонь в Нагорном Карабахе. Власти Азербайджана заявили, что начали антитеррористическую операцию локального характера. Её цель – вывод армянских войск из Нагорного Карабаха и роспуск правительства непризнанной республики. А причиной стало то, что Армения якобы нарушает режим прекращения огня.

Азербайджанские власти утверждают, что идёт обстрел высокоточным оружием только военных объектов.

Этнические армяне в Нагорном Карабахе сообщают об артиллерийских ударах по Степанакерту и другим населённым пунктам. Представители правительства непризнанной республики заявляют, что Азербайджан наносит ракетно-артиллерийские удары вдоль всей линии соприкосновения. По их данным, погибло не менее двух мирных жителей, ещё 23 человека получили ранения.

Армения отрицает присутствие своих войск в Нагорном Карабахе. Утверждения о нарушении режима прекращения огня называет ложью, а начавшуюся так называемую антитеррористическую операцию – агрессией.

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Между тем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна поддерживает шаги Азербайджана по сохранению территориальной целостности.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Все признают, что Карабах – земля Азербайджана. Навязывать другой статус всегда будет бесполезно. Наша главная цель – чтобы все, включая армян, жили бок о бок в мире на азербайджанской земле».

В то же время Эрдоган осудил эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду, что это быстро закончатся.

Россия призвала противоборствующие страны вернуться за стол переговоров.

Нагорный Карабах на международном уровне признан территорией Азербайджана. Но большинство из его 150 тысяч жителей – этнические армяне. Армения и Азербайджан неоднократно воевали из-за спорного региона. В ходе конфликтов погибли десятки тысяч человек.

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