Европейский бизнес обеспокоен размытыми законами о защите цифровых данных в Китае

Компании Европейского союза обеспокоены законами Китая о защите цифровых данных. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии..

Компании Европейского союза обеспокоены законами Китая о защите цифровых данных. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова.

[Вера Йоурова, вице-президент Европейской комиссии]:

«Во-первых, в законах нечёткие формулировки. Нет определений того, что считается важными данными. Непонятно, какие трудности с точки зрения закона могут возникнуть у компаний при передаче данных за пределы страны».

Кроме того, оформление документов, через которое должны пройти иностранные компании, занимает много времени. Крайний срок рассмотрения – 45 дней. Но, по словам вице-президента Еврокомиссии, процесс длится намного дольше.

В июле Китай внёс изменения в закон о борьбе со шпионажем, включая запрет на передачу любой информации, связанной с национальной безопасностью. Он также расширил определение того, что считается шпионажем. Но формулировки размыты, и это настораживает европейских бизнесменов.

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ЕС и Китай провели первый за три года диалог, посвящённый цифровым вопросам. Йоурова высказала свои замечания властям КНР, надеясь смягчить проблемы европейских компаний.

[Вера Йоурова, вице-президент Европейской комиссии]:

«Мы предложим китайским властям создать информационную линию, которая поможет европейскому бизнесу разобраться в законодательстве КНР и избежать возможных нарушений».

Без чётких определений компании могут непреднамеренно нарушить закон. Это приведёт к огромным штрафам и сбоям в бизнес-операциях. Эксперты отмечают, что отсутствие прозрачности в китайском законодательстве может отпугнуть иностранных инвесторов.

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