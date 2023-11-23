Израиль обещает продолжать боевые действия вплоть до начала перемирия

Таймлапс, снятый на юге Израиля в среду и в ночь на четверг, показал усиленные ракетные обстрелы..

Таймлапс, снятый на юге Израиля в среду и в ночь на четверг, показал усиленные ракетные обстрелы сектора Газа, а также клубы дыма, поднимающиеся после ударов.

Правительство Израиля и ХАМАС договорились в среду о четырёхдневной паузе в боевых действиях, чтобы позволить освободить 50 заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на 150 палестинцев, заключённых в тюрьму в Израиле. Также в анклав хотят доставить гуманитарную помощь.

Время начала перемирия и освобождения заложников, захваченных ХАМАС, официально ещё не объявлено. Источник в египетских службах безопасности сообщил, что посредники договорились о встрече в четверг.

Однако в канцелярии премьер-министра сообщают, что освобождение заложников произойдёт не раньше пятницы, и что Израиль до последнего будет продолжать боевые действия.

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[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Мы не знаем, когда начнётся прекращение огня. Пока мы сосредоточены на войне. Сегодня мы продолжаем обнаруживать туннели ХАМАС и разрушить их. Мы планируем продолжать делать это в ближайшие часы».

О первом прекращении огня за семь недель конфликта договорились при посредничестве Катара. Однако жители Газы выражают недовольство.

[жительница Газы]:«Какая польза от этого перемирия? Людей перемещают в любом случае. Мы хотим прекращения огня, мы хотим перемирия, чтобы остановить кровопролитие».

Между тем, в Совете Безопасности ООН призвали продлить прекращение огня дольше первоначальных четырёх дней, а также сказали, что в анклаве продолжается гуманитарный кризис.

Израиль обещает уничтожить группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа, после её нападения на Израиль 7 октября. Во время атаки боевики убили 1200 человек и захватили 240 заложников.

С тех пор Израиль разбомбил большую часть города Газа – городского центра анклава. Он также призвал людей покинуть северную часть анклава. В итоге бежали примерно две трети из более чем двух миллионов палестинцев Газы.

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