Этнические армяне массово бегут из Нагорного Карабаха

Эти люди – этнические армяне, бежавшие из Нагорного Карабаха после военной операции Азербайджана. Говорят, что не..

Эти люди – этнические армяне, бежавшие из Нагорного Карабаха после военной операции Азербайджана. Говорят, что не будут жить при азербайджанском правительстве, и что почти все 120 тысяч армян уедут в Армению.

Но пока в армянский город недалеко от границы с Азербайджаном прибыло чуть более тысячи людей. Им дают приют и еду в местном отеле.

[эвакуированный]:

«Там страшно бомбили. Сначала бомбили несколько часов. Потом уже начали нападения. Дети убежали в школу. Они прямо миномётом туда стреляли. У нас и ранения дети там получили. Ну и там в подвалах сидели, ждали, когда миротворцы заехали».

Эвакуированные говорят, что много людей направились к аэропорту Степанакерта, где базируются миротворцы. Они надеются, что оттуда их смогут вывезти.

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Власти Азербайджана говорят, что начали операцию против карабахских сил после нападений на своих граждан. Президент Ильхам Алиев заявил, что его армия нацелилась только на карабахских боевиков, и что мирные жители не пострадают.

Россия выступила гарантом мирного соглашения, положившего конец 44-дневной войне в Карабахе три года назад. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно публично обвинил Россию в том, что она не сделала достаточно для Армении, и что его страна пересмотрит свой союз с Москвой.

Российские официальные лица заявляют, что Пашинян виноват в том, что сам плохо справился с кризисом.

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