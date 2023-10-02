УВКБ ООН: более 100 тысяч армян покинули Нагорный Карабах

Армянские семьи с тюками и сумками ожидают автобусов, которые развезут их по разным пунктам назначения из..
Дата загрузки: 2023-10-03
Более 100 тысяч беженцев прибыло в страну с тех пор, как Азербайджан начал военную операцию по возвращению контроля над Нагорным Карабахом. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В целом в Карабахе проживало около 120 тысяч этнических армян. Большинство бежали, поскольку опасались чисток со стороны азербайджанских военных.
[беженка из Нагорного Карабаха]:
«Сегодня мы едем в Ереван, чтобы зарегистрироваться и найти место, где можно остановиться. Мне нужно заботиться о моей маленькой девочке».
[беженка из Нагорного Карабаха]:
«Было очень сложно. Мы в пути 26-29 часов. Было много машин, сюда добраться было непросто. Моя мать больна, а у брата есть дети и внуки. Было очень сложно».
Между тем, в воскресенье в Нагорный Карабах прибыла миссия ООН. Это первый визит международной организации в регион за последние три десятилетия. Она оценит ситуацию на местах.
Нагорный Карабах на международном уровне признаётся частью Азербайджана. Однако он был в основном населён армянскими христианами. После развала СССР три десятилетия назад в результате боевых действий там провозгласили независимую республику.
Азербайджан уже объявил, что она будет официально упразднена с 1 января 2024 года.
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