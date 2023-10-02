УВКБ ООН: более 100 тысяч армян покинули Нагорный Карабах

Армянские семьи с тюками и сумками ожидают автобусов, которые развезут их по разным пунктам назначения из..

Армянские семьи с тюками и сумками ожидают автобусов, которые развезут их по разным пунктам назначения из Сюникской области на юге Армении.

Более 100 тысяч беженцев прибыло в страну с тех пор, как Азербайджан начал военную операцию по возвращению контроля над Нагорным Карабахом. Об этом заявило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В целом в Карабахе проживало около 120 тысяч этнических армян. Большинство бежали, поскольку опасались чисток со стороны азербайджанских военных.

[беженка из Нагорного Карабаха]:

«Сегодня мы едем в Ереван, чтобы зарегистрироваться и найти место, где можно остановиться. Мне нужно заботиться о моей маленькой девочке». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Было очень сложно. Мы в пути 26-29 часов. Было много машин, сюда добраться было непросто. Моя мать больна, а у брата есть дети и внуки. Было очень сложно».

Между тем, в воскресенье в Нагорный Карабах прибыла миссия ООН. Это первый визит международной организации в регион за последние три десятилетия. Она оценит ситуацию на местах.

Нагорный Карабах на международном уровне признаётся частью Азербайджана. Однако он был в основном населён армянскими христианами. После развала СССР три десятилетия назад в результате боевых действий там провозгласили независимую республику.

Азербайджан уже объявил, что она будет официально упразднена с 1 января 2024 года.

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