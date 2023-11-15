Президент США Джо Байден прибыл в Сан-Франциско, чтобы принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На нём..

Саммит АТЭС в Сан-Франциско: Байден и Си уже прибыли и готовы ко второй встрече

Президент США Джо Байден прибыл в Сан-Франциско, чтобы принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На нём он планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Президент сказал, что его целью во время переговоров станет возобновление нормальных связей между двумя странами, включая контакты между военными.

Выступая перед журналистами в Белом доме перед отъездом в Сан-Франциско, Байден подчеркнул, что пытается изменить отношения Вашингтона и Пекина к лучшему после периода напряжённости.

Встреча Байдена и Си станет второй с тех пор, как американский президент вступил в должность в январе 2021 года.

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Между тем, мероприятия в рамках саммита уже начались. Так, Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой и министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином.

Он заявил, что предстоит ещё много работы, и на повестке дня саммита будут вопросы военных конфликтов в мире, а также угрозы со стороны КНДР.

А министр торговли США Джина Раймондо возглавила встречу с министерской делегацией из Японии. Она сказала, что администрация Байдена сосредоточится на торговых переговорах, поскольку эта область требует прорывов.

Для саммита АТЭС 2023 года США выбрали тему «Создание устойчивого будущего для всех». На долю группы приходится около 62% мирового ВВП и почти половина мировой торговли. Она уникальна тем, что объединяет экономики, а не страны, допуская участие Гонконга и Тайваня, независимости которого Пекин не признаёт и который считает своей территорией. При этом в альянс не входит Индия – самая густонаселённая страна в мире.

В целом в состав АТЭС входит 21 экономика, включая Австралию, Канаду, Чили, Индонезию, Мексику и Филиппины.

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