Сын президента Джо Байдена Хантер неожиданно появился в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей США...

Хантер Байден неожиданно пришёл на слушания в Палату представителей по делу о неуважении к суду

Сын президента Джо Байдена Хантер неожиданно появился в среду на слушаниях в комитете Палаты представителей США. Их созвали законодатели-республиканцы, которые хотят провести голосование, обвиняя Байдена-младшего в неуважении к Конгрессу.

Так, ранее сын президента отказался дать показания на закрытых слушаниях по делу об импичменте его отца.

Рреспубликанцы в Палате представителей говорят, что собрали доказательства того, что президент Байден знал о том, что его семья наживалась на его имени, участвовал в этом и получал от этого выгоду.

Они утверждают, что президент и его семья неправомерно получали прибыль от политических действий, когда Джо Байден был вице-президентом. Белый дом и Хантер Байден отрицают свою вину.

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Комитет, контролируемый республиканцами, выдал Хантеру Байдену повестку для дачи показаний за закрытыми дверями в рамках расследования. Хантер Байден говорил, что был бы готов дать публичные показания. Но законодатели-республиканцы отклонили это предложение.

Представитель Демократической партии Джаред Московиц спросил, почему комитет не принял показания 53-летнего Байдена прямо здесь и сейчас.

[Джаред Московиц, представитель Демократической партии]:«Давайте проголосуем. Кто хочет услышать мнение Хантера прямо сейчас, сегодня? Кто-нибудь хочет? Никто».

Байден-младший ушёл вскоре после выступления Московица, чем вызвал негодование представительницы республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

[Марджори Тейлор Грин, представительница Республиканской партии]:«Какой трус».

Хантер Байден оставил после себя список неудачных деловых связей и теперь сталкивается с серьёзными проблемами с законом.

В четверг он должен предстать перед федеральным судом Лос-Анджелеса по уголовным обвинениям в неуплате налогов в размере 1,4 миллиона долларов. В Делавэре ему также предъявили обвинение в том, что он солгал об употреблении наркотиков при покупке пистолета. Виновным он себя не признал.

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