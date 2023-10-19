После атаки в Брюсселе лидеры Евросоюза обещают активнее противостоять нелегальной миграции

Удвоить усилия по охране внешних границ Евросоюза и активнее высылать нелегальных мигрантов пообещали лидеры Бельгии и..

Удвоить усилия по охране внешних границ Евросоюза и активнее высылать нелегальных мигрантов пообещали лидеры Бельгии и Швеции, а также глава Европейской комиссии. Их заявление прозвучало после убийства двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе.

Эту атаку власти Бельгии назвали терактом. Нападение произошло 16 октября. Злоумышленник разместил в соцсетях видеоролик, в котором взял на себя ответственность за убийство. Он также назвал себя членом «Исламского государства»* – запрещённой в России и других странах террористической организации.

Подозреваемого быстро нашли и ликвидировали. Им оказался 45-летний выходец из Туниса. В 2011 году он нелегально прибыл на итальянский остров Лампедуза, затем жил в Швеции, а позже подал заявление на предоставление статуса беженца в Бельгии. В 2020-м получил отказ. Суд предписал ему покинуть ЕС. Вручить предписание не смогли, поскольку тунисец сменил место жительство.

Примечательно, что он был на заметке у полиции. Его подозревали в незаконной перевозке мигрантов, а также считали способным создать угрозу национальной безопасности.

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[Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:

«Сейчас таких людей можно только попросить уехать добровольно. Мы должны срочно это изменить. И именно поэтому Европейская комиссия предлагает дать государствам ЕС право принудительно депортировать тех, кто считается угрозой национальной безопасности».

Лидеры ЕС также считают необходимым ещё больше ужесточить охрану внешних границ блока.

[Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции]:

«Нам необходимо защищать наши европейские границы, о чём мы довольно часто говорили на последних европейских заседаниях. Если мы не защитим общих границ, то не сможем поддерживать свободное передвижение внутри Европы». [Александр Де Кро, премьер-министр Бельгии]:

«В случае с этим терактом нельзя проигнорировать, что одной из решающих причин произошедшего стало то, что тот человек появился здесь благодаря нелегальной миграции. И с этим нужно бороться. А справиться мы сможем только в том случае, если будем действовать сообща».

Лидеры ЕС также считают необходимым получить право без проволочек депортировать всех нелегальных мигрантов.

*«Исламское государство» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

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