Впервые в истории Конгресса США спикера Палаты представителей сместили с поста

Республиканского спикера Палаты представителей в Конгрессе США отправили в отставку. Это произошло впервые в истории американского..

Республиканского спикера Палаты представителей в Конгрессе США отправили в отставку. Это произошло впервые в истории американского законодательного органа.

Против Кевина Маккарти выступила небольшая группа радикальных представителей его же партии. В итоге сместить спикера им помогли демократы. За отставку проголосовало 216 законодателей. Из них – восемь республиканцев и 208 демократов. Против выступило 210 конгрессменов.

Инициатором голосования стал однопартиец Маккарти – Мэтт Гетц. Он обвинил спикера в сотрудничестве с демократами при недавнем голосовании по проекту бюджета. Так, его возмутило, что Маккарти добился принятия резолюции о временном федеральном финансировании за счёт голосов демократов.

При этом правое крыло республиканцев обвинило Маккарти в том, что тот якобы заключил «тайную сделку» с Джо Байденом по поводу выделения помощи Украине, хотя эти средства в проекте бюджета указаны не были.

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[Кевин Маккарти, отстранённый спикер Палаты представителей]:

«Я больше не буду выдвигать кандидатуру на пост спикера. Я проведу голосование, чтобы выбрать кого-то другого».

До этого процедуру снятия с поста спикера в Конгрессе проводили более 100 лет назад в 1910 году. Однако тогда спикер смог сохранить свой пост.

В этот раз республиканцы встретятся 10 октября, чтобы обсудить новые кандидатуры. Первое голосование намечено на 11 октября.

Напомним, Кевина Маккарти избрали после рекордных 15 голосований за его кандидатуру. Он также установил рекорд, пробыв на посту спикера всего девять месяцев.

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