Климатический саммит ООН в четверг стартовал в Дубае. И в первый день делегаты утвердили новый фонд,..

Новый фонд на случай климатических катастроф утвердили на саммите COP28

Климатический саммит ООН в четверг стартовал в Дубае. И в первый день делегаты утвердили новый фонд, призванный помочь уязвимым странам справиться с последствиями стихийных бедствий.

Сделку согласовали после многомесячных переговоров. Бедные страны требовали такого фонда в течение многих лет.

При этом некоторые участники отметили, что в договоре остаются подводные камни. Например, то, как фонд будет финансироваться в будущем.

Объединённые Арабские Эмираты пообещали внести от себя 100 миллионов долларов. Доля других стран в целом составит 300 миллионов.

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Германия обещает выделить 100 миллионов долларов, а Соединённые Штаты – 17,5 миллионов.

Саммит открыл президент COP28 Султан аль-Джабер – генеральный директор национальной нефтяной компании ОАЭ. Он призвал страны и компании, работающие на ископаемом топливе, прилагать усилия, чтобы достичь глобальных климатических целей.

[Султан Ахмед Аль-Джабер, президент COP28]:«У нас было много трудных дискуссий, это было нелегко. Но сегодня многие из этих компаний берут на себя обязательства достичь нулевых выбросов к 2030 году».

В течение следующих двух недель участники саммита будут обсуждать вопрос о том, соглашаться ли на поэтапный отказ от использования угля, нефти и газа.

Также на повестке дня – «глобальное подведение итогов». Так, страны должны оценить свой прогресс в достижении глобальных климатических целей.

Главная из них – цель Парижского соглашения. Она заключается в том, чтобы ограничить глобальное потепление двумя градусами по Цельсию.

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