В Токио провели фестиваль по переносу святынь

В Токио проходит грандиозный фестиваль, посвящённый переносу святынь. 48 священных паланкинов, или микоси несут на плечах..

В Токио проходит грандиозный фестиваль, посвящённый переносу святынь. 48 священных паланкинов, или микоси несут на плечах несколько сотен участников.

Они совершают коллективное паломничество к храму Усидзима. Некоторые из этих микоси выдержали испытания временем, пережив воздушные налёты Второй мировой войны и разрушительное землетрясение Канто 1923 года.

[Масатаро Монобэ, учитель средней школы]:

«Этот микоси сделал местный мастер в начале 20-х годов прошлого века, ещё до Второй мировой войны. Во время войны его перенесли в сельскую местность, чтобы уберечь от воздушных налётов, поэтому он и сохранился до наших дней».

За день до фестиваля по городу ходят священные японские коровы. Их приводят к местам, где хранятся микоси. Существует поверье, что коровы служат проводниками, переносящими духов божеств к каждому микоси. На следующий день паланкины возвращают в святилище.

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Среди носильщиков не только японцы. Микеле Мальвизи приехал из Италии.

[Микеле Мальвизи, участник шествия]:

«Микоси тяжёлые. Потребовалось две недели, чтобы оправиться от боли после их переноса. Но теперь мне немного легче терпеть такую боль. Плечи буквально горят, но в какой-то момент перестаёшь об этом думать».

Считается, что процессия и раскачивание микоси позвляют божеству осмотреть «свою» территорию, осчастливить прихожан и поучаствовать в развлечениях.

[Микеле Мальвизи, участник шествия]:

«Даже если не говоришь по-японски, если не понимаешь всего происходящего, всё равно чувствуешь себя единым целым со всеми остальными людьми, хотя никогда с ними не встречался». [Хироми Хосоми, офисная работница]:

«Некоторые даже возвращаются в родной город специально для участия в фестивале. Люди участвуют в нём с самого детства, поэтому у нас есть чувство единства, как в семье».

Фестиваль по традиции проводят раз в пять лет. Только в прошлом году его пришлось отменить из-за карантина.

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