Starbucks хочет к 2030 году отказаться от одноразовых стаканов

Американская сеть кофеен Starbucks планирует к 2030 году отказаться от использования одноразовых стаканчиков. Это не первая..

Американская сеть кофеен Starbucks планирует к 2030 году отказаться от использования одноразовых стаканчиков. Это не первая её попытка позаботиться об экологии. Например, в 2008 году компания заявила, что к 2015 году 25% её стаканчиков станут многоразовыми. Пока до этого далеко, но Starbucks ищет решения.

Полностью отказаться от одноразовой посуды непросто, особенно крупным корпорациям. Это сопряжено с разными рисками для бизнеса.

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[Джон Солорзано, юрист]:«Это похоже на разворот авианосца. Большие компании не могут быть такими манёвренными, как хотелось бы. Процесс касается цепочки поставок. У них сотни поставщиков, которые прямо или косвенно помогают делать стаканы. И, чтобы изменить всё это – начиная от вырубки леса в Орегоне и заканчивая производством внутренней полиэтиленовой части стакана, – нужны большие усилия».

Защитники природы поддерживают инициативы, подобные тем, что запускает Starbucks.

[Эрин Саймон, сотрудница Всемирного фонда дикой природы]:«Когда такие компании, как Starbucks, берут на себя подобные обязательства, это важный сигнал для рынка. Они стараются меньше вредить природе».

Сейчас во многие кофейни Starbucks можно прийти со своей чашкой и получить за это скидку. Также можно выпить кофе из многоразовой посуды, принадлежащей кофейне, а затем её вернуть. Так напиток тоже обойдётся дешевле.

В компании ищут работоспособную систему, которая позволит отказаться от одноразовых стаканов или перейти к использованию посуды, которую можно переработать на сто процентов. Немаловажно и то, чтобы это было удобно для покупателей. Иначе компания может растерять клиентов.

[Майкл Кобори, сотрудник компании Starbucks]:«Мы знаем, что если сможем взломать код и понять, как внедрить систему многоразовых стаканов и отказаться от одноразовых, то все (другие компании) последуют нашему примеру. Тогда изменится вся система».

Ближайшая цель Starbucks – к концу этого года использовать стаканы, на 15% сделанные из вторсырья.

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