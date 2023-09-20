Starbucks хочет к 2030 году отказаться от одноразовых стаканов

Американская сеть кофеен Starbucks планирует к 2030 году отказаться от использования одноразовых стаканчиков. Это не первая..
Дата загрузки: 2023-09-21
Полностью отказаться от одноразовой посуды непросто, особенно крупным корпорациям. Это сопряжено с разными рисками для бизнеса.[Джон Солорзано, юрист]:
«Это похоже на разворот авианосца. Большие компании не могут быть такими манёвренными, как хотелось бы. Процесс касается цепочки поставок. У них сотни поставщиков, которые прямо или косвенно помогают делать стаканы. И, чтобы изменить всё это – начиная от вырубки леса в Орегоне и заканчивая производством внутренней полиэтиленовой части стакана, – нужны большие усилия».
Защитники природы поддерживают инициативы, подобные тем, что запускает Starbucks.[Эрин Саймон, сотрудница Всемирного фонда дикой природы]:
«Когда такие компании, как Starbucks, берут на себя подобные обязательства, это важный сигнал для рынка. Они стараются меньше вредить природе».
Сейчас во многие кофейни Starbucks можно прийти со своей чашкой и получить за это скидку. Также можно выпить кофе из многоразовой посуды, принадлежащей кофейне, а затем её вернуть. Так напиток тоже обойдётся дешевле.
В компании ищут работоспособную систему, которая позволит отказаться от одноразовых стаканов или перейти к использованию посуды, которую можно переработать на сто процентов. Немаловажно и то, чтобы это было удобно для покупателей. Иначе компания может растерять клиентов.[Майкл Кобори, сотрудник компании Starbucks]:
«Мы знаем, что если сможем взломать код и понять, как внедрить систему многоразовых стаканов и отказаться от одноразовых, то все (другие компании) последуют нашему примеру. Тогда изменится вся система».
Ближайшая цель Starbucks – к концу этого года использовать стаканы, на 15% сделанные из вторсырья.
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