В этом сиднейском супермаркете заботятся о том, чтобы ни один продукт не выбрасывали зря. Даже помятые..

Австралийский супермаркет стремится к тому, чтобы вообще не выбрасывать еду

В этом сиднейском супермаркете заботятся о том, чтобы ни один продукт не выбрасывали зря. Даже помятые бананы. [Питер Варварессос, совладелец супермаркета]:«Мы просто их чистим, нарезаем, а затем кладём сюда и продаём в виде замороженных бананов для смузи или завтрака».

Супермаркет Greens открылся в августе прошлого года. Это крупнейший в Австралии магазином растительной продукции, который предлагает более 3000 веганских продуктов.

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Идея этого семейного бизнеса заключается в том, чтобы минимизировать пищевые отходы. Ежегодно они обходятся австралийской экономике более чем в 23 миллиарда долларов.

Чтобы этого достичь, нужно искать применение всей непроданной еде.

[София Стюарт-Касимба, совладелица супермаркета]:«Для нас было важно снизить цены и быть конкурентоспособными, чтобы, работая над снижением стоимости пищевых отходов, можно было бы исключить эти затраты из своего бизнеса, а затем переложить их на клиентов».

Для магазина такого размера ежегодные финансовые потери из-за выбрасывания продуктов питания достигают нескольких сотен тысяч австралийских долларов.

Неидеальные фрукты и овощи пускают на свежеприготовленные бутерброды, горячие пироги и салаты.

[София Стюарт-Касимба, совладелица супермаркета]:«Всё, что вы видите, мы готовим, используя вчерашние продукты. Итак, мы ежедневно делаем смесь из соков: зелёного и апельсинового. У нас также есть салаты и булочки из рисовой бумаги».

Некоторые продукты могут использовать сразу в нескольких направлениях.

[Питер Варварессос, совладелец супермаркета]:«Как только мы приготовили сок, мы маркируем его, выкладываем на полки и продаём. Потом мы берём всю мякоть и обезвоживаем, чтобы сделать бульонный порошок. Это может быть добавка к смузи, к завтраку или в суп, бульон или соус, в зависимости от состава. Это вторичный продукт переработки еды. То есть мы используем её уже три раза».

Ежегодно в мире выбрасывают около миллиарда 300 миллионов тонн продуктов. В Австралии это 7,6 миллиона. Причём 70% таких продуктов по-прежнему вполне съедобны. В их числе овощи, хлеб, фрукты и упакованные салаты.

Покупатели рады, что появился супермаркет, который заботится об этой проблеме.

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[покупательница]:«Я думаю, это замечательно. Все магазины должны попытаться такое внедрить. Я стараюсь делать то же самое дома, и это действительно сложно». [покупательница]:«Отличная идея. Нам нравится, когда в доме нет отходов».