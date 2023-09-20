Древние руины Иерихона включили в список ЮНЕСКО

Руины древнего Иерихона включили в список Всемирного наследия. Они находятся за пределами современного Иерихона на территории..

Руины древнего Иерихона включили в список Всемирного наследия. Они находятся за пределами современного Иерихона на территории Палестины. Городу уже более 11 000 лет. Он считается одним из древнейших непрерывно населённых городов мира.

В Палестине древний Иерихон называют Телль-эс-Султаном.

[Ваэль Хамамра, директор отдела древностей в Вифлееме]:

«История Телль-эс-Султана восходит к эпохе неолита. Город существовал в эру докерамического неолита, раннем и среднем бронзовом веке, железном веке, а также в эллинистический, римский и византийский периоды. (Древнюю) ирригационную систему с родниковой водой используют и сейчас».

Раскопки на этом месте шли более ста лет. Археологи обнаружили руины древних строений, включая жилые дома. Это помогло учёным понять, как в те времена люди строили здания и города.

[Ваэль Хамамра, директор отдела древностей в Вифлееме]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Археологи также нашли Иерихонскую башню, захоронения эпохи медно-каменного века, руины дворцов и другие памятники истории. Они предполагают, что в окрестных холмах скрываются археологические ценности, не менее значимые, чем находки в Долине царей в Египте.

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