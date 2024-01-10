Миллионы пластиковых гранул вымыло на побережье Испании

Сотни добровольцев, вооружившись лопатками, вёдрами и дуршлагами, очищают пляжи на северо-западном побережье испанской Галисии. На берег..

Сотни добровольцев, вооружившись лопатками, вёдрами и дуршлагами, очищают пляжи на северо-западном побережье испанской Галисии. На берег выбросило миллионы пластиковых гранул. Это привело к экологическим проблемам, а также политическим спорам.

Гранулы используют для производства предметов повседневного обихода: от бутылок для воды до хозяйственных сумок.

Предполагается, что они выпали, как минимум, из одного грузового контейнера в прошлом месяце у берегов соседней Португалии. Их перевозили на судне, зафрахтованном судоходным гигантом Maersk.

Правительство Испании говорит, что обеспокоено возможными «серьёзными последствиями». При этом оно пока не знает, повлияет ли ситуация на рыболовство.

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[Луис Перес, мэр Рибейры]:«Утечка этого типа материала с судна причиняет серьёзные проблемы нашему океану. Миллионы пластиковых частиц, которые сейчас оседают в нашем море и на наших пляжах, влияют на морскую и наземную флору и фауну».

Мэр Рибейры говорит, что ресурсов для уборки не хватает.

[Луис Перес, мэр Рибейры]:«Город не может справиться с этим экологическим кризисом в одиночку. И мы не можем постоянно просить помощи граждан. Вчера на пляж Вилар пошло около 500 человек. Они добровольно начали собирать эти крошечные пластиковые шарики».

Как показывают исследования, каждый год морские экосистемы загрязняет около десяти триллионов пластиковых гранул.

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