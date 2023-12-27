Рождественский десерт в виде исторических зданий делают шеф-повара в Париже

Каковы исторические здания Парижа на вкус? Это можно узнать в столице Франции во время зимних праздников...
Дата загрузки: 2023-12-27
Каковы исторические здания Парижа на вкус? Это можно узнать в столице Франции во время зимних праздников. В местных кафе готовят традиционный десерт «Рождественское полено» в новом формате.
Например, в этом заведении делают торты в виде здания «Оперы Гарнье». За основу взяли рецепт десерта «Опера» со вкусом кофе.
[Лоран Андре, шеф-повар]:
«Это один из фирменных десертов нашего ресторана. Что же такое «Опера»? Это бисквит со слоями шоколадного и кофейного крема».
В торте также есть слой желе из маракуйи. Оно добавляет кислинки. Сверху десерт посыпают сахарной пудрой. Она символизирует снег. Торт «Опера Гарнье» стоит 85 евро.
[Лоран Андре, шеф-повар]:
«Это символический памятник Парижа. Здание оперы в виде рождественского полена – это наше достижение и источник нашей гордости, особенно потому, что мы работаем напротив «Оперы Гарнье»».
А в этом кафе можно отведать десерт в виде здания номер 99 на Елисейских полях. В нём располагаются отель и дорогой ресторан. Цена торта – 90 евро.
[Антони Кокето, шеф-повар]:
«Вся конструкция полностью съедобна. Мы использовали примерно килограмм шоколада для того, чтобы сделать тротуар, навес и само здание».
В Париже можно найти и мороженое в форме исторической достопримечательности. Здесь, например, делают десерт в виде купола базилики Сакре-Кёр.
Рождественский торт в форме полена пекут во Франции в честь старинной традиции, когда на Рождество сжигали святочное полено. Этот обычай, в свою очередь, уходит корнями в языческие ритуалы. В древности люди сжигали дубовое полено в день зимнего солнцестояния. Пепел растирали в порошок и рассеивали по полям. Считалось, что после этого будет хороший урожай.
Короткая ссылка на эту страницу: