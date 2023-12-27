Мир еды в 2023 году продолжал двигаться в сторону экологичности и устойчивости. В январе веганы отпраздновали..

Летающий корм и мясо в лаборатории: в 2023 году сфера еды становилась более экологичной

Мир еды в 2023 году продолжал двигаться в сторону экологичности и устойчивости.

В январе веганы отпраздновали 10-летие своего движения. За время его существования к нему присоединились миллионы людей, породив новую глобальную индустрию. Например, в одном из городов Германии за шесть лет разрослась сеть киосков с веганским карривурстом. Теперь их там 25.

В феврале Рим назвали лучшим гастрономическим направлением в мире по версии Tripadvisor. Одновременно страна запретила продажу и потребление выращенного в лаборатории мяса, которое производится из клеток животных. Это наложило запрет на такие блюда, как, к примеру, «фрикадельки из мамонта», созданные австралийскими учёными. Они вырастили мясные шарики из клеток доисторического животного. Правда, есть их пока не решились, поскольку не знают, как на это отреагирует организм человека.

Впрочем, защитники животных утверждают, что лабораторное мясо лучше, поскольку ради него не нужно убивать домашний скот.

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В марте в Испании запустили в производство растительную альтернативу мясу нового поколения. Продукт печатают на принтере. Компания из Барселоны заявила, что её технология может воспроизвести вкус и текстуру настоящей курицы и говядины.

Возвращаясь к Италии, там на побережьях началось нашествие голубых крабов из западной Атлантики. Инвазивный вид стал истреблять местных мидий и устриц, лишив производителей более половины продукции. В итоге крабов начали готовить в любых вариациях в прибрежных ресторанах. Например, сюда люди приходили отведать вкусную новинку в соусе из томатов, лука, базилика и перца чили с пастой лингвини, или жареных на гриле.

А во Франции одна компания искала уникальные способы кормления рыбы на фермах. Для неё стали выращивать богатую белком муху чёрная львинка.

Аквакультура десятилетиями была самым быстрорастущим пищевым сектором в мире. Сегодня люди едят больше выращенной рыбы, чем дикой.

А в Китае придумали, как выращивать рыбу без нанесения ущерба прибрежным районам. В районе города Яньтай фермы создают дальше от берега.

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