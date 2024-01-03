Климат Марокко оказался идеальным для производителей авокадо благодаря широкой популярности этого плода и высоким рыночным ценам...

Больше, но мельче: урожай авокадо в Марокко в этом году может установить рекорд

Климат Марокко оказался идеальным для производителей авокадо благодаря широкой популярности этого плода и высоким рыночным ценам. Экспорт растёт из года в год.

Мохамед владеет фермой авокадо площадью около 10 гектаров на северо-западе Марокко. Здесь растёт около пяти тысяч деревьев. Для них используют ирригационную систему с датчиками, позволяющую сократить потери воды.

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[Мохамед Лакшуш, фермер]:«Каждое дерево авокадо может потреблять примерно 30 литров воды в час. И это количество может меняться в зависимости от сезона. Мы можем использовать только половину этого количества, около 15 литров в час, но оно может достигать и 60 литров».

Марокко недавно пережило сильную засуху. Это оказало крайне негативное воздействие на грунтовые воды и привело к обмелению водохранилищ.

Впрочем, индустрия авокадо продемонстрировала устойчивость.

[Мустафа Лаиссате, исследователь]:«Государство разработало стратегию, чтобы защититься от нехватки воды. Эти деревья, а также арбузы нужно выращивать в районах, где осадков достаточно».

Важными запасами обладают северные районы. Там стимулируют сельское хозяйство.

Производство авокадо по всей стране в этом сезоне может достичь рекордных 60 тысяч тонн. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом.

Ежегодно Марокко экспортирует почти всё выращенное авокадо. Плоды едут в Испанию, Италию, Португалию, Нидерланды, Бельгию, Германию и Россию.

Впрочем, две трети урожая авокадо в этом году ещё не имеют пункта назначения из-за закрытия нескольких экспортных предприятий.

Также, авокадо в этом году меньше по размеру, а на международных рынках существует большая конкуренция за более крупные плоды.

Эксперты отмечают, что, если в Марокко будут накапливаться непроданные плоды, это приведёт к снижению цен, что может повлиять на экспорт.

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