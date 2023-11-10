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Чешский стартап первым в ЕС будет делать и продавать мясо из пробирки

Чешский стартап первым в ЕС будет делать и продавать мясо из пробирки

Говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных. Чешский стартап Bene Meat первым в..

Дата загрузки: 2023-11-10

Чешский стартап первым в ЕС будет делать и продавать мясо из пробирки
Говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных. Чешский стартап Bene Meat первым в Евросоюзе получил лицензию на производство и продажу искусственного мяса.

Этот продукт не относиться к аналогу мяса, сделанного из растительных компонентов. Искусственное мясо выращивают из клетки, которую помещают в питательную среду в биореакторе.

[Роман Кржиж, глава компании Bene Meat]:
«Мы первыми получили разрешение на использование такого мяса в кормах для домашних животных. Большинство наших конкурентов не спешат идти этим путём, наверное, потому что у них проблемы с ценами. Но мы, кажется, с этим разобрались».

В компании работают 80 исследователей. Проекту уже несколько лет.

[Роман Кржиж, глава компании Bene Meat]:

«На этом этапе мы протестируем вкусовые качества продукта, узнаём, понравится ли он животным. Думаю, на это уйдёт несколько месяцев. Потом можно будет заключать контракты».

Пока в лаборатории за день выращивают килограмм мяса. В следующем году планируют увеличить производство до нескольких сотен килограммов, а потом и до нескольких тонн в день. Сейчас учёные выращивают говядину, в будущем планируют делать свинину и курицу.

Чешские исследователи говорят, что производителям кормов их продукция будет обходиться дешевле, чем настоящее мясо. К тому же она будет всегда качественной – без гормонов, антибиотиков и излишков жира.

Изначально искусственное мясо обходилось очень дорого. Например, в 2008 году 250 граммов выращенной в пробирке говядины оценивались в миллион долларов. С развитием технологий стоимость снизилась в десятки тысяч раз.
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