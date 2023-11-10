Говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных. Чешский стартап Bene Meat первым в..

Чешский стартап первым в ЕС будет делать и продавать мясо из пробирки

Говядина, выращенная в лаборатории, скоро появится в кормах для животных. Чешский стартап Bene Meat первым в Евросоюзе получил лицензию на производство и продажу искусственного мяса.

Этот продукт не относиться к аналогу мяса, сделанного из растительных компонентов. Искусственное мясо выращивают из клетки, которую помещают в питательную среду в биореакторе.

[Роман Кржиж, глава компании Bene Meat]:

«Мы первыми получили разрешение на использование такого мяса в кормах для домашних животных. Большинство наших конкурентов не спешат идти этим путём, наверное, потому что у них проблемы с ценами. Но мы, кажется, с этим разобрались».

В компании работают 80 исследователей. Проекту уже несколько лет.

[Роман Кржиж, глава компании Bene Meat]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «На этом этапе мы протестируем вкусовые качества продукта, узнаём, понравится ли он животным. Думаю, на это уйдёт несколько месяцев. Потом можно будет заключать контракты».

Пока в лаборатории за день выращивают килограмм мяса. В следующем году планируют увеличить производство до нескольких сотен килограммов, а потом и до нескольких тонн в день. Сейчас учёные выращивают говядину, в будущем планируют делать свинину и курицу.

Чешские исследователи говорят, что производителям кормов их продукция будет обходиться дешевле, чем настоящее мясо. К тому же она будет всегда качественной – без гормонов, антибиотиков и излишков жира.

Изначально искусственное мясо обходилось очень дорого. Например, в 2008 году 250 граммов выращенной в пробирке говядины оценивались в миллион долларов. С развитием технологий стоимость снизилась в десятки тысяч раз.

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