В Москве зафиксировали самую низкую температуру за последние 74 года

В Москве 4 января зафиксировали 27-градусный мороз. Это самая низкая температура для этого дня за последние 74 года. По данным синоптиков, сейчас в столице на 13-15 градусов холоднее, чем обычно в такое время года.

[Анна, жительница Москвы]:

«Такого мороза, наверное, давно мы не видели. Ничего. Мы ко всему привыкли: и к дождям зимой, и к снегу в мае. Так что всё нормально».

Москвичей холод не пугает, но для некоторых туристов такая погода стала неожиданностью.

[Анна, жительница Москвы]:

«Бодрит. Бодрит. Солнышко светит. В общем, очень радостно на душе. Здорово». [Алексей, турист из Магнитогорска]:

«Мы думали, что будет плюсовая погода. Хотелось бы. Так можно гулять чуть дольше. Ну спасибо Деду Морозу. Он устроил нам хорошую зимнюю погоду».

Из-за морозов в Москве также зафиксировали редкое атмосферное явление, известное как ледяные иглы. Это твёрдые осадки в виде ледяных кристаллов. Они красиво сверкают в лучах солнца или в свете луны.

Синоптики обещают, что сильные холода продержатся в Москве до Рождества. Потом потеплеет до минус 6-10 градусов.

Экстремальные морозы пришли и в Скандинавию. На севере Швеции в городе Лулео, примерно на 150 километров южнее Полярного круга, температура упала до минус 38 градусов. Местным жителям сообщили, что в домах отключат электричество.

[житель Лулео]:

«Я поднялся наверх посмотреть, насколько холодно, и оказалось – минус 38 градусов. Так что нам осталось только затопить печку».

В арктической деревне Квиккьокк, через которую проходит туристическая горная тропа Кунгследен, зафиксировали почти 44-градусный мороз. Это самая низкая январская температура в Швеции за последние 25 лет.

А на юге страны другой погодный катаклизм. На автостраде E22 между снегом занесло дорогу. В итоге застряли десятки грузовиков. Водителей эвакуировали военные.