Спинной имплантат восстановил походку француза с болезнью Паркинсона

63-летний француз Марк Готье стал первым человеком с болезнью Паркинсона, получившим специальный имплантат швейцарской разработки. Устройство восстановило нормальную передачу сигналов мышцам ног от позвоночника. В итоге Марк смог нормально ходить, не падая.

Болезнь Паркинсона у него диагностировали более 20 лет назад. С годами у Марка начались серьёзные проблемы с подвижностью: он стал терять равновесие, проявлялось замирание походки.

Команда исследователей разработала анатомическую карту спинного мозга пациента. Определила точные места, откуда поступают сигналы в ноги. Именно в эти места имплантировали электроды. Также ему вживили генератор электрических импульсов в живот. Более того, на каждой ноге Марк носит датчики движения, которые включают устройство автоматически при начале ходьбы.

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[Марк Готье, пациент с новым имплантатом]:

«Теперь я независим. Как видите, я могу ходить. Мне всё ещё трудно говорить, но это уже другая тема. Моя жизнь изменилась, потому что теперь я могу выходить из дома и заниматься делами. Я даже хожу пешком на тренировки».

Имплантат ещё предстоит досконально протестировать. Но первый успех даёт надежду на то, что его будут широко применять среди пациентов с болезнью Паркинсона, страдающих дефицитом движения.

[Грегуар Куртин, один из руководителей проекта]:«Технология представляет собой нейростимулятор, который отправляет точные электрические импульсы в область спинного мозга, отвечающую за контроль мышц ног. Причём импульсы доставляются в правильное место и в правильное время, чтобы воспроизвести естественную работу спинного мозга при ходьбе».

В следующем году имплантат планируют вживить шести другим пациентам. Как ожидается, широкое применение устройства начнётся в 2026 году.

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