Исследование: неожиданный всплеск заболеваемости деменцией в Великобритании

Деменция становится растущей проблемой для многих стран мира, поскольку население живёт дольше, чем когда-либо. Только в..

Деменция становится растущей проблемой для многих стран мира, поскольку население живёт дольше, чем когда-либо.

Только в Великобритании, согласно прогнозам, на уход за людьми с этим заболеванием к 2040 году будут тратить более 27 миллиардов долларов.

Но цифра может оказаться ещё больше. Новое исследование Университетского колледжа Лондона показало, что с 2010 года заболеваемость этим недугом в стране выросла на 42%. Это намного выше прогнозов. И причины пока неясны.

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[Юньтао Чэнь, ведущий автор отчёта]:

«Существует 12 факторов риска деменции, и они в совокупности способствуют не более чем 40% случаев деменции в мире. Более 60% случаев – это необъяснимо. Мы не знаем причины».

Факторы риска включают высокое кровяное давление, диабет, курение, неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и раннюю потерю слуха, а также черепно-мозговые травмы.

Деменция сегодня не лечится. Однако в мире разрабатывают методы, которые помогают смягчить симптомы. Впрочем, теперь учёные обеспокоены тем, что нужно принимать более радикальные меры.

Они говорят, что деменцию нужно научиться выявлять в более раннем возрасте, и также нужно искоренять факторы риска этого заболевания.

[Дэвид Томас, исследователь болезни Альцгеймера]:«По нашим оценкам, для примерно трети людей, живущих с деменцией сегодня в Великобритании, диагноза ещё не поставили. На это может уйти до двух лет».

В Великобритании в целом уже насчитывается 850 000 человек с той или иной формой деменции.

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