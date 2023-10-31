Исследование: неожиданный всплеск заболеваемости деменцией в Великобритании

Деменция становится растущей проблемой для многих стран мира, поскольку население живёт дольше, чем когда-либо. Только в..
Дата загрузки: 2023-11-01
Только в Великобритании, согласно прогнозам, на уход за людьми с этим заболеванием к 2040 году будут тратить более 27 миллиардов долларов.
Но цифра может оказаться ещё больше. Новое исследование Университетского колледжа Лондона показало, что с 2010 года заболеваемость этим недугом в стране выросла на 42%. Это намного выше прогнозов. И причины пока неясны.[Юньтао Чэнь, ведущий автор отчёта]:
«Существует 12 факторов риска деменции, и они в совокупности способствуют не более чем 40% случаев деменции в мире. Более 60% случаев – это необъяснимо. Мы не знаем причины».
Факторы риска включают высокое кровяное давление, диабет, курение, неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и раннюю потерю слуха, а также черепно-мозговые травмы.
Деменция сегодня не лечится. Однако в мире разрабатывают методы, которые помогают смягчить симптомы. Впрочем, теперь учёные обеспокоены тем, что нужно принимать более радикальные меры.
Они говорят, что деменцию нужно научиться выявлять в более раннем возрасте, и также нужно искоренять факторы риска этого заболевания.[Дэвид Томас, исследователь болезни Альцгеймера]:
«По нашим оценкам, для примерно трети людей, живущих с деменцией сегодня в Великобритании, диагноза ещё не поставили. На это может уйти до двух лет».
В Великобритании в целом уже насчитывается 850 000 человек с той или иной формой деменции.
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