Миоэлектрический протез помог женщине избавиться от фантомных болей

Для этой женщины миоэлектрический протез нового типа стал настоящим спасением. Шведка по имени Карин потеряла руку..
Дата загрузки: 2023-10-13
[Макс Ортис Каталан, учёный]:
«Карин чувствовала, что рука постоянно болит, как будто занемела из-за неудобного положения. Но с новым протезом пациентка смогла использовать те же или почти те же сигналы мозга, которые раньше позволяли ей управлять настоящей рукой».
Миоэлектрический протез разработали в 2016 году в итальянской компании Prensilia. Он стал первой в мире искусственной конечностью с технологией остеоинтеграции. Это значит, что протез напрямую соединяют с костной, мышечной и нервной тканями. Чтобы прикрепить конечность, в кость вживляют титановые имплантаты, а в мышцы – электроды, которые позволяют передавать стабильный сигнал от мозга к протезу.
С помощью бионической руки можно выполнять 80% действий, необходимых в повседневной жизни.
[Макс Ортис Каталан, учёный]:
«Мы увидели, что когда пациенты используют более функциональные протезы, очень похожие на настоящие конечности, у них, как правило, уменьшаются фантомные боли».
Между тем учёные говорят, что протез пока не может быть таким же ловким и сильным, как человеческая рука. Поэтому им предстоит ещё много работы.
Ну а пока такую бионическую руку получили уже сотни пациентов из Европы, Австралии и США.
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