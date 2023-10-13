Миоэлектрический протез помог женщине избавиться от фантомных болей

Для этой женщины миоэлектрический протез нового типа стал настоящим спасением. Шведка по имени Карин потеряла руку..

[Макс Ортис Каталан, учёный]:

«Карин чувствовала, что рука постоянно болит, как будто занемела из-за неудобного положения. Но с новым протезом пациентка смогла использовать те же или почти те же сигналы мозга, которые раньше позволяли ей управлять настоящей рукой».

Для этой женщины миоэлектрический протез нового типа стал настоящим спасением. Шведка по имени Карин потеряла руку в результате несчастного случая 20 лет назад. После этого её много лет мучили фантомные боли.

Миоэлектрический протез разработали в 2016 году в итальянской компании Prensilia. Он стал первой в мире искусственной конечностью с технологией остеоинтеграции. Это значит, что протез напрямую соединяют с костной, мышечной и нервной тканями. Чтобы прикрепить конечность, в кость вживляют титановые имплантаты, а в мышцы – электроды, которые позволяют передавать стабильный сигнал от мозга к протезу.

С помощью бионической руки можно выполнять 80% действий, необходимых в повседневной жизни.

[Макс Ортис Каталан, учёный]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы увидели, что когда пациенты используют более функциональные протезы, очень похожие на настоящие конечности, у них, как правило, уменьшаются фантомные боли».

Между тем учёные говорят, что протез пока не может быть таким же ловким и сильным, как человеческая рука. Поэтому им предстоит ещё много работы.

Ну а пока такую бионическую руку получили уже сотни пациентов из Европы, Австралии и США.

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