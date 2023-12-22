Учёные создали роботизированную «третью руку», которой можно управлять дыханием

Бионические протезы уже помогают многим людям с инвалидностью улучшить жизнь. А вот швейцарские учёные пошли ещё..

Бионические протезы уже помогают многим людям с инвалидностью улучшить жизнь. А вот швейцарские учёные пошли ещё дальше и создали так называемую третью руку. Такой гаджет вполне пригодится и здоровым людям.

Особенность «третьей руки» в том, что ею надо управлять с помощью диафрагмы.

[Сильвестро Микера, нейроинженер]:

«Главная мотивация – понять нервную систему. Если заставляешь мозг сделать что-то совершенно новое, то поймёшь, способен ли он на это и как облегчить его обучение».

Учёные провели эксперимент. Надели на здорового человека экзоскелет, с помощью которого можно управлять виртуальными левой и правой руками. Одновременно к животу прикрепили датчик, реагирующий на движения диафрагмы и управляющий «третьей рукой». Её пальцы, кстати, симметричные. Это позволяет мозгу не запутаться, отдавая команды.

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В ходе тестирования стало понятно, что, управляя дополнительной рукой, человек может одновременно выполнять и другие дела: разговаривать, смотреть по сторонам и что-то делать настоящими руками.

[Джулия Доминиджанни, исследовательница]:

«Очень интересно было наблюдать, что и обученные, и необученные участники эксперимента действуют одинаково. Это показало, что мы можем интуитивно управлять (дополнительной рукой)».

Исследователи также протестировали возможность управления настоящей роботизированной рукой, прикреплённой к груди человека. Этот эксперимент также прошёл успешно.

Кроме того, учёные выяснили, что человека можно научить управлять компьютерной мышью с помощью ушных мышц.

[Солейман Шокур, исследователь]:

«У нас есть эти мышцы, но в ходе истории они утратили функциональность. Мы обнаружили, что несколько дней тренировок позволяют людям научиться использовать ушные мышцы и управлять ими дополнительной рукой».

Сейчас учёные работают над усовершенствованием «третьей руки». В случае успеха дополнительная конечность будет помогать людям на работе и в быту. Она также пригодится инвалидам или пациентам, которые восстанавливаются после инсульта.

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