Приют срочно ищет волонтёров для программы помощи свиньям

Ферма Cotton Branch – это приют для домашних животных и птиц, с которыми раньше жестоко обращались. Сред них есть свиньи, которые как, оказалось, требуют к себе особого отношения.



В штате Кентукки волонтёры обнаружили домашних животных, которые жили в тесноте и страдали от истощения. Животных нужно было вывезти за три недели, чтобы их не усыпили. Так 225 свиней попали в приют Cotton Branch.



«Эти свинки были полудикие. Сначала они боялись людей, но чем больше проводили время с волонтёрами, тем общительнее становились», – рассказал Джошуа Карпентер Костнер, организатор приюта. Для 75 свинок удалось найти новых владельцев.



Сотрудники приюта пригласили волонтёров помогать питомцам адаптироваться к новым условиям.

«Нужно помочь свинкам стать общительнее, тогда мы сможем подыскать им новых хозяев! Что может быть лучше, чем обниматься со свинками?!?!», – написали в объявлении на сайте приюта.



В волонтёрской программе могут участвовать все желающие старше 18 лет. Никакой специальной подготовки не требуется – только желание помочь питомцам.



«Почешите им живот, покормите печеньем, поговорите с нашими свинками, чтобы помочь им подготовиться к жизни в новом доме», – говорится в обращении к волонтёрам на сайте приюта.

В приюте дают советы новым хозяевам свиней. Для такого питомца нужно подготовить тенистое место на улице и хорошую кормушку. Свиньи – умные и общительные существа, если вы решите взять ещё одну свинку, вместе им будет лучше.