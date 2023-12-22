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Йога со щенками помогает парижанам снять стресс и усталость

Йога со щенками помогает парижанам снять стресс и усталость

Сорок минут игр со щенками и двадцать минут йоги – такие занятия помогают парижанам снять стресс..

Дата загрузки: 2023-12-22

Йога со щенками помогает парижанам снять стресс и усталость
Сорок минут игр со щенками и двадцать минут йоги – такие занятия помогают парижанам снять стресс и накопившуюся усталость. В этот раз по залу бегают десять маленьких золотистых ретриверов.

[Клара Матье, участница занятий]:
«Занятия (йогой) очень приятные и успокаивают, а щенки приносят ещё больше счастья».

Многие парижане подолгу работают. При этом живут в маленьких квартирах. Мало кто может завести домашнего питомца. Йога со щенками восполняет этот пробел.

[Клеманс Серде, инструктор йоги]:
«Занимающиеся хотят расслабиться. Общение со щенками в этом помогает, поскольку задействовано чувство осязания. А щенки более пушистые, чем взрослые собаки. Так что это ощущение помогает снять напряжение».

Йога с домашними питомцами проходит несколько раз в неделю. На занятия привозят породистых котят либо щенков в возрасте от полутора до трёх месяцев. Часовой сеанс йоги стоит 35 евро, а с января будет на десять евро дороже.
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