Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек

Нобелевской премии по химии 2023 года удостоили троих учёных. Это американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс,..

Нобелевской премии по химии 2023 года удостоили троих учёных. Это американцы Мунги Бавенди и Луис Брюс, а также выходец из СССР Алексей Екимов, который сейчас также работает в США.

Учёные открыли и синтезировали так называемые квантовые точки. Эти частицы настолько крошечные, что их свойства больше определяются их размером и формой, чем химическим составом.

Существование квантовых точек предсказали ещё в 30-х годах. Однако экспериментально это подтвердили только спустя полвека.

Они уже нашли широкое применение в промышленности в качестве катализаторов. Также их используют в производстве телеэкранов, светодиодных ламп и прочей электроники. Пригодились они и в медицине: могут локально «подсветить» раковую опухоль для её более точного удаления.

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[Алексей Екимов, лауреат Нобелевской премии по химии]:

«Фундаментальные явления должны приносить большие результаты в перспективе. Но когда это будет: через год или, как в данном случае, несколько десятков лет?.. Сейчас много других, так сказать, развилось, но уже сейчас. Тогда, конечно, ничего такого конкретного не думали, кроме того, что: «Молодцы, экспериментально подтвердили теорию, сильную теорию»».

Примечательно, что имена лауреатов объявили досрочно. За несколько часов до официального объявления сразу несколько шведских СМИ опубликовали письмо Королевской академии наук с именами. Как выяснилось, его отправили по ошибке.

Обычно секретность пытаются сохранить до последней секунды, а имена номинантов хранят в тайне ещё 50 лет после объявления лауреатов.

Ранее также объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Ференца Крауза из Германии, Пьер Агостини из США и Анн Л’Юйе из Швеции наградили за создание ультракоротких лазерных импульсов, благодаря которым можно измерять изменения внутри атомов. Это теоретически можно будет применить в разных сферах. Например, находить молекулярные следы заболеваний в образцах крови.

Также объявили имена лауреатов премии в области медицины и физиологии. Награду вручат венгерской исследовательнице Каталин Карико и американскому учёному Дрю Вайсману. Они открыли новый тип РНК-вакцины. Именно она легла в основу препаратов, которыми сегодня вакцинируют от COVID-19.

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