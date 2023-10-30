В Британской библиотеке представили эволюцию жанра фэнтези

Книги, костюмы и реквизит, включая посох Гэндальфа из фильмов «Властелин колец». Такие экспонаты представили на лондонской..

Книги, костюмы и реквизит, включая посох Гэндальфа из фильмов «Властелин колец». Такие экспонаты представили на лондонской выставке, посвящённой жанру фэнтези. Называется она «Пространства воображения».

[Таня Кирк, куратор выставки]:

«Выставка в Британской библиотеке рассматривает всю историю жанра фэнтези, начиная с истоков, то есть более древних форм повествования, таких как народные сказки и эпосы. Заканчивается всё тем, как этот жанр развивается сегодня, как он постоянно адаптируется и переосмысливается сообществами поклонников».

На выставке представлено более 100 экспонатов. В основе библиотечной коллекции – книги, рукописи и первые издания.

[Таня Кирк, куратор выставки]:

«Нам очень хотелось показать, как фэнтези перекочевало в сферу мультимедиа. Поэтому мы включили в экспозицию всё, что только можно. У нас есть фрагменты фильмов и телепередач, костюмы, реквизит, произведения искусства, интервью, игры (как видеоигры, так и настольные), а также удивительные костюмы, созданные поклонниками».

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Среди экспонатов – карта Нарнии из серии книг «Хроники Нарнии», черновики и рисунки Урсулы Ле Гуин к её романам «Земноморье», а ещё костюмы и реквизит из фильма «Тёмный кристалл».

Выставка разделена на тематические зоны. Первые две прослеживают истоки жанра фэнтези: сказки, эпосы и то, как они обогащают жанр сегодня. Вторая зона посвящена сверхъестественному и мистическому, то есть тёмной стороне фэнтези. Третья часть рассказывает об истории создания мира фэнтези.

Выставка продлится до 25 февраля 2024 года.

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