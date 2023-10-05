Активисты: 16-летняя иранка попала в больницу, поскольку не носила хиджаб

16-летняя иранская девушка находится в критическом состоянии, впав в кому. Как предполагается, это случилось после того,..

16-летняя иранская девушка находится в критическом состоянии, впав в кому. Как предполагается, это случилось после того, как в метро она столкнулась с агентами, которые следят за соблюдением правил ношения хиджабов.

О причине заявили два ведущих активиста-правозащитника, которые пообщались с журналистами анонимно, поскольку боялись за свою безопасность.

На кадрах с камер слежения, которыми поделилось государственное новостное агентство IRNA, видно, что на Армите Гераванд нет хиджаба.

Она заходит в вагон в сопровождении двух подруг. Одна из девочек почти сразу отскакивает назад и приседает. Потом Армиту выносят из вагона пассажиры, уже без сознания.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Подтвердить подлинность видео в независимых источниках не удалось.

Случай с Армитой вызывает опасения, что её может постичь судьба Махсы Амини. В прошлом году 22-летняя иранка скончалась в больнице Тегерана, куда попала после ареста за нарушение правил ношения хиджаба.

Власти Ирана отрицают заявления правозащитников.

В телеинтервью родители Армиты сказали, что у их дочери резко упало давление, после чего она упала на пол, ударившись головой.

[мать девочки]:

«Я видела фото из метро. Не думаю, что люди говорят правду. Я полностью просмотрела видео с камер слежения. Я видела, как она упала, как подруги вытащили её. Не было ничего такого, о чём они говорят. Я просто хочу, чтобы они молились за здоровье моего ребёнка».

Правозащитные организации в социальных сетях призвали власти опубликовать видео с камер внутри вагона. Они утверждают, что родители могли сделать своё заявление под давлением.

Короткая ссылка на эту страницу: