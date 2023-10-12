«Научный портал» в лаборатории ЦЕРН сделает науку более «вдохновляющей»

Добро пожаловать в новое помещение ЦЕРНа, которое открыто для всех желающих. Администрация европейской организации по ядерным..

Добро пожаловать в новое помещение ЦЕРНа, которое открыто для всех желающих.

Администрация европейской организации по ядерным исследованиям решила сделать науку более понятной и вдохновляющей для десятков тысяч туристов, которые каждый год приезжают в это место близ французско-швейцарской границы.

Поэтому она пригласила знаменитого архитектора Ренцо Пиано, чтобы он спроектировал новую конструкцию. Кстати, Ренцо – давний друг генерального директора ЦЕРНа Фабиолы Джанотти.

В итоге он создал два повисших в воздухе коридора. Они напоминают подземные тоннели, где проводят эксперименты.

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[Ренцо Пиано, архитектор]:

«Учёные захватывают маленькие частицы атомов, они думают о Вселенной и о Большом Взрыве. И это очень важная точка зрения. Если смотреть с этой стороны, то понимаешь, что планета Земля – это маленький космический корабль, на котором мы все отправились в путешествие».

Вход сюда будет бесплатным. Центр будет работать с понедельника по субботу.

[Фабиола Джанотти, директор ЦЕРНа]:

«С помощью “Научного портала” мы хотим расширить возможности образования, которые предлагаем обществу. Сегодня ЦЕРН ежегодно принимает около 150 000 посетителей из 300 000 запросов. То есть раньше нам удавалось удовлетворить только половину запросов».

Новый «Научный портал» увеличит поток до полумиллиона человек в год.

Самый большой в мире ускоритель частиц ЦЕРНа – это 27-километровая подземная петля, проходящая вокруг Женевы. Она стала знаменитой в 2012 году, когда учёные с помощью неё подтвердили существование «бозона Хиггса», который некоторые окрестили «частицей Бога».

«Научный портал» питается от солнечных батарей и находится в лесной зоне. Здесь есть лаборатории, выставочные залы и конференц-центр.

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