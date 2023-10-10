Американский историк-экономист Клаудия Голдин получила Премию по экономике 2023 года имени Альфреда Нобеля. Её наградили за..

Премию им. Нобеля по экономике дали за изучение женского рынка труда

Американский историк-экономист Клаудия Голдин получила Премию по экономике 2023 года имени Альфреда Нобеля. Её наградили за работу по изучению роли женщин на рынке труда.

Престижную награду каждый год вручает Шведский национальный банк. Она равна аналогичным Нобелевским и составляет почти миллион долларов.

В 1990 году Голдин стала первой женщиной, работающей на экономическом факультете Гарварда. Она также третья женщина, получившая Нобелевскую премию по экономике.

[Клаудия Голдин, экономист]:

«Я изучаю долгосрочные изменения в экономической истории, в частности эволюцию экономической роли женщин и сегодняшнюю ситуацию».

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Одна из самых известных работ Голдин – «Экономическая история американских женщин». В своих статьях она пытается понять, как менялась приверженность к карьере среди женщин, и как это соотносится с приверженностью семье. Также она анализирует, почему в последнее время среди студентов большинство составляют женщины.

Нобелевский комитет пришёл к выводу, что она раскрыла ключевые причины различий в тех ролях, которые женщины и мужчины играют на рынке труда. Так, она изучила архивные данные почти за 200 лет.

Напомним, в прошлом году премией по экономике наградили исследователей из США Бена Бернанке, Дугласа Даймонда и Филиппа Дибвига. Их удостоили премии за исследование банков и финансовых кризисов.

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