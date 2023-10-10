Премию им. Нобеля по экономике дали за изучение женского рынка труда

Американский историк-экономист Клаудия Голдин получила Премию по экономике 2023 года имени Альфреда Нобеля. Её наградили за..
Дата загрузки: 2023-10-11
Престижную награду каждый год вручает Шведский национальный банк. Она равна аналогичным Нобелевским и составляет почти миллион долларов.
В 1990 году Голдин стала первой женщиной, работающей на экономическом факультете Гарварда. Она также третья женщина, получившая Нобелевскую премию по экономике.
[Клаудия Голдин, экономист]:
«Я изучаю долгосрочные изменения в экономической истории, в частности эволюцию экономической роли женщин и сегодняшнюю ситуацию».
Одна из самых известных работ Голдин – «Экономическая история американских женщин». В своих статьях она пытается понять, как менялась приверженность к карьере среди женщин, и как это соотносится с приверженностью семье. Также она анализирует, почему в последнее время среди студентов большинство составляют женщины.
Нобелевский комитет пришёл к выводу, что она раскрыла ключевые причины различий в тех ролях, которые женщины и мужчины играют на рынке труда. Так, она изучила архивные данные почти за 200 лет.
Напомним, в прошлом году премией по экономике наградили исследователей из США Бена Бернанке, Дугласа Даймонда и Филиппа Дибвига. Их удостоили премии за исследование банков и финансовых кризисов.
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