Ювелирный дизайнер Анабела Чан исследует бриллианты на предмет качества огранки, чистоты, количества карат и цвета. Но..

Там, где наука встречается с искусством: лабораторные алмазы становятся дешевле

Ювелирный дизайнер Анабела Чан исследует бриллианты на предмет качества огранки, чистоты, количества карат и цвета. Но она не обнаружит недостатков, характерных для всех камней, добытых естественным путём.

Это безупречные драгоценные камни, выращенные в лаборатории. Они созданы в строго контролируемой среде, которая имитирует ту, что в земле. Правда, скорость увеличена в сотни раз.

Если в обычных условиях алмазы растут миллиарды лет, то здесь химический процесс занимает около десяти недель.

Чан считает свои работы, выставленные в её бутике в лондонском Найтсбридже, слиянием «науки и искусства». Рассказывает, что, десять лет назад, когда только начала изучать ювелирное дело, она ездила на шри-ланкийские шахты драгоценных камней.

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[Анабела Чан, основательница бренда Anabela Chan]:«Я увидела условия, в которых люди работали, узнала, как мало им платили за то, что они добывали один из самых ценных товаров в мире. И мне это показалось бессмысленным. Именно тогда я начала исследовать альтернативные материалы. Я решила создавать столь же красивые, достойные красной дорожки ювелирные изделия высокого уровня, но не используя при этом добычу полезных ископаемых».

По словам аналитика Эдана Голана, рынок лабораторных камней увеличивается на 20% в год. При этом глобальная прибыль уже достигает 15 миллиардов долларов.

[Эдан Голан, аналитик]:«Выращенные в лаборатории бриллианты имеют две главные характеристики. Во-первых, они идентичны природным. Во-вторых, это более дешевая альтернатива. И это вызывает интерес у потребителей, которые хотят сэкономить».

За последние два года бренды Pandora и Swarovski представили ряд предложений с лабораторными бриллиантами. И это оправдало себя.

Pandora, крупнейший в мире производитель ювелирных изделий, смог обеспечить себе популярность и прибыльность, при этом демократизируя алмазную отрасль.

По мере падения производственных затрат цены на выращенные в лаборатории бриллианты снижаются: камень весом в один карат сейчас продается на 80% дешевле, чем его природный эквивалент. Десять лет назад разница в цене составляла всего 10%.

Это означает, что брендам приходится выделяться другими способами.

Старший вице-президент Pandora и глава отдела бриллиантов Джошуа Браман говорит, что отличающий фактор теперь – дизайн, а также экологичное производство.

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