75-я церемония «Эмми»: победили «Наследники», «Медведь» и «Грызня»

Возле театра «Пикок» в центре Лос-Анджелеса звёзды блистают в последних дизайнерских платьях и смокингах. Здесь проходит..

Возле театра «Пикок» в центре Лос-Анджелеса звёзды блистают в последних дизайнерских платьях и смокингах. Здесь проходит 75-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми» за лучшие телешоу и сериалы прошлого года.

Вообще, награждение должно было состояться ещё в сентябре 2023-го. Однако его отложили из-за двойной забастовки в Голливуде: сценаристов и актёров.

А это означает, что некоторые телешоу-номинанты нынешней премии вышли в эфир ещё летом 2022 года.

В преддверии церемонии драма «Наследники», выходившая на канале HBO, оказалась в лидерах с 27-ю номинациями за свой четвёртый и последний сезон.

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В итоге она собрала больше всего призов за лучший драматический сериал, лучшую режиссуру и лучший сценарий. Также наградили актёров, сыгравших в ней главные роли в номинациях «лучший драматический актёр и актриса».

Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь». Также удостоили наград актёра и актрису из фильма, сыгравших в нём роли второго плана.

В категории мини-сериалов награда досталась фильму «Грызня» производства Netflix.

Ежегодная премия «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара».

Стоит отметить, что церемонии награждения «Эмми» проходят не один раз в год, а несколько, и делятся на несколько категорий. В сентябре награждают прайм-таймовой премией. Она отмечает лучшие телевизионные работы в прайм-тайм, то есть в вечернее время.

Кроме того, есть дневная премия «Эмми», а также премия телевизионным программам, выпущенным и транслирующимся за пределами США.

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