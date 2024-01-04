Крупнейший в мире круизный лайнер «Икона морей» пришвартовался в Пуэрто-Рико

Крупнейший в мире круизный лайнер «Икона морей» пришвартовался в пуэрториканском порту Понсе. Судно прибыло из испанского порта Альхесирас. В Пуэрто-Рико лайнер пройдёт заключительную подготовку перед дебютным путешествием с пассажирами, в которое выйдет из Майами.

Посмотреть на судно приходят местные жители и туристы.

[жительница Понсе]:

«Как пуэрториканка я горжусь тем, что для этого выбрали порт Понсе в Пуэрто-Рико». [жительница Понсе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Думаю, это очень хорошо для продвижения туризма и экономики. Сейчас Пуэрто-Рико нуждается в том, чтобы о нём услышали». [житель Понсе]:

«В Понсе довольно большая портовая зона. Я знаю, что воды здесь глубокие. Это проверяли, и это видно по прибывающим сюда кораблям. И вы видите, сколько здесь людей. Замечательно и очень захватывающе. Туристы фотографируются».

Лайнер построили для американской круизной компании Royal Caribbean International. Его длина 365 метров. Судно с 20 палубами может вместить 7600 пассажиров. Экипаж состоит из 2350 человек. На лайнере есть семь бассейнов и шесть водных горок. Судно работает на сжиженном природном газе и также может работать на дизельном топливе.

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