Сибирские авиалинии хотят продолжить полёты на стареющих самолётах

Две сибирские авиакомпании попросили российское правительство продлить срок службы самолётов Ан-24 и Ан-26. При этом многим..

Две сибирские авиакомпании попросили российское правительство продлить срок службы самолётов Ан-24 и Ан-26. При этом многим авиалайнерам уже более 50 лет. Некоторые должны списать в ближайшее время.

Впрочем, пассажиров в Якутске стареющий авиапарк не пугает.

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[Константин Семёнов, пассажир]:«На таких самолётах летали не раз. Ан-24 – это, как отец мой говорил, «воздушный трактор» – летит, летит, летит».

По мнению пилотов, такая авиатехника прослужит ещё долго.

[Константин Назмутдинов, пилот авиакомпании Polar Airlines]:«Очень надёжный самолёт, я могу сказать. Системы все работают исправно. Замечаний, нареканий вообще нет. Одним словом, скажу, это очень надёжный самолёт. Для условий крайнего севера он очень хорошо подходит, выдерживает морозы до минус 55. Даже бывали случаи, что до минус 60 тоже летали».

В связи с санкциями Запада авиационная отрасль столкнулась с нехваткой запчастей. Также прекратились поставки новых самолётов.

[Алексей Евсеев, сотрудник авиакомпании Polar Airlines]:«Именно Ан-24 и Ан-26 являются и остаются единственным и доступным видом транспорта для перевозки пассажиров, грузов по территории Республики Саха, Якутия. Пока отсутствует замена этому типу. Но последние два года ситуация осложнена проблемами, связанными с обеспечением запасных частей и компонентов для ремонта двигателей».

Между тем эксперты говорят, что поддержание на крыле стареющего авиапарка упирается в экономическую целесообразность. Это повлечёт за собой увеличение стоимости лётного часа.

[Олег Пантелеев, глава аналитического центра «АвиаПорт»]:«В каком-то смысле узким местом является капитально-восстановительный ремонт, как самолётов, так и двигателей. Такие мощности по капремонту есть, но проблема заключается в том, что производственные возможности оставшихся предприятий ограничены».

На Ан-24 приходится лишь малая часть российского парка, насчитывающего более 1000 пассажирских самолётов.

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