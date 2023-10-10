«Я потеряла всё»: афганцы разбирают завалы и оплакивают жертв землетрясения

Молодой афганец Абдул Латиф во время недавнего землетрясения потерял четверых родственников. Его дом полностью разрушен. Говорит,..
Дата загрузки: 2023-10-10
[Абдул Латиф, житель провинции Герат]:
«В каждом доме в деревне по несколько погибших. Все дома разрушены, в каждой семье по трое-четверо погибших. В одном доме погибли сразу девять человек».
Пожилая афганка Пари Гюль тоже оплакивает родных.
[Пари Гюль, жительница провинции Герат]:
«Двое моих внуков мертвы. Их похоронили там. Я потеряла всё. Всё осталось под завалами».
Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в провинции Герат 7 октября. За первым толчком последовали ещё восемь сильных афтершоков. Пострадал город Герат, а также близлежащие деревни. 20 из них полностью разрушены. Погибших уже почти 3000.
Слабые подземные толчки ощущаются до сих пор. Люди продолжают разбирать завалы, а также ждут помощи. Многим приходится ночевать под открытым небом.
[Атаулла, житель провинции Герат]:
«Мы хотим, чтобы власти и гуманитарные организации обратили на нас внимание и дали нам кров и еду, чтобы мы не погибли от холода».
Между тем ВОЗ заявляет, что Афганистану нужна иностранная помощь. Система здравоохранения здесь почти разрушена: больниц мало и не хватает медикаментов. В результате землетрясения пострадали почти 10 000 человек, включая детей и женщин. Врачи не справляются с нагрузкой. ВОЗ призывает международных доноров выделить Афганистану пять миллионов долларов. Пока откликнулись только несколько стран.
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